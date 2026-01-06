Los últimos coletazos de 'Francis' en Zamora: ¿Habrá nieve a partir de esta madrugada?
El modelo europeo apunta a nuevas precipitaciones de este elemento durante la noche y las primeras horas del día
Asegurar que el paso de 'Francis' por Zamora ha sido relativamente tranquilo es un hecho fáctico, al menos hasta el momento. Lo que en un principio debía ser un gran temporal que cubriese toda la provincia de nieve y practicamente dejara incomunicada a Sanabria, finalmente ha sido una nueva muestra del tiempo desapacible de cada invierno. De hecho, más allá de la comarca noroccidental de la provincia, ninguna otra zona ha visto cuajar la nieve en estos primeros días del año. Sin embargo, parece que el 'primo' de la archiconocida borrasca 'Filomena' no se quiere marchar aún del país y amenaza con nuevos copos a partir de la próxima madrugada.
Las últimas actualizaciones del modelo europeo (cuyas siglas son ECMWF, para ser más técnicos) son una nueva muestra de lo cambiante que es la situación meteorológica durante este inicio de año debido al encuentro sobre la Península Ibérica de la borrasca 'Francis' con otro frente llegado desde el norte que hace de contrapeso con sus temperaturas gélidas. Aun así, se trata de una de las referencias más fiables para hacer estimaciones... y todo apunta a que habrá nevadas en Zamora a partir de la medianoche. Una vez más, queda por determinar la acumulación de nieve en diversas zonas, aunque podría ser un episodio similar al vivido hace menos de 48 horas.
De acuerdo al último mapa publicado, este envite de 'Francis' se iniciaría nuevamente por Sanabria, donde se podrían acumular hasta 4 centímetros de espesor en las zonas más complicadas, como pueden ser sus montes o Alta Sanabria. Según avance la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia el este con una lengua que irá barriendo la provincia de norte a sur, con una mayor incidencia al norte del Duero. En cualquier caso, y pese a que sobre las tres principales ciudades de Zamora podrían caer algunos copos, no se esperan complicaciones de cierta entidad en la capital, Benavente o Toro.
El frío seguirá presente
Una vez que la borrasca 'Francis' se despida para siempre de Zamora, las temperaturas también notarán la marcha de este frente frío y volverán a unos registros más habituales en estas fechas. Tras la madrugada gélida de este martes, los termómetros podrían llegar hoy hasta los 5º C en la capital, mientras que Benavente y Toro se tendrán que conformar con los 4º C como 'pico' más alto. Sobre el papel, la próxima madrugada será la última que se podría considerar gélida, con temperaturas de -3º C en la capital y -4 °C en las otras dos ciudades de la provincia. Una situación que mejorará con el paso de los días, aunque habrá que esperar al próximo lunes para ver los dos dígitos en el termómetro.
