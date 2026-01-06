Suelo para dar vivienda pública a 800 zamoranos: el "regalo de Reyes" que el Ayuntamiento hace a la Junta

El Ayuntamiento de Zamora dispone junto a Cardenal Cisneros, en el entorno de la calle Arañuelos y el camino de la Coruja, de suelo público que está dispuesto a ceder a la Junta de Castilla y León para edificar en él unos 250 pisos como vivienda pública en la que tendrían cabida unas 800 personas.

El Consistorio es el que asume la urbanización al completo de las parcelas en las que se levanten estos pisos, unos terrenos que cederá al Gobierno autonómico para que sea él el que promueva la vivienda protegida.

La propuesta ha partido del Consistorio e inicialmente ha sido vista con buenos ojos por el consejero del área, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aún no ha hecho la petición formal al Consistorio de ese suelo. "No nos lo han pedido todavía y hay que recordárselo", ha indicado el alcalde, Francisco Guarido, que pretende que ese sea uno de los grandes proyectos de 2026.

Viviendas colaborativas de Vista Alegre que se construyen en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Zamora. / J.N.

Guarido ha confiado en que la iniciativa para edificar esas parcelas situadas entre la avenida Cardenal Cisneros y el barrio de Alviar llegue a buen puerto y ha resaltado la importancia que tendría a la hora de fijar población y aprovechar el tirón que supondrán Monte la Reina y el polígono Zamora Norte.

De hecho, el regidor zamorano considera que esa promoción de vivienda es un proyecto estratégico y que la Junta de Castilla y León también lo ve así, ya que contribuirá a fijar población en la capital zamorana, que en el último año ya ha experimentado un crecimiento poblacional destacado.

Fijar población

Al respecto, Guarido ha declarado que un Gobierno municipal "difícilmente tiene, ni la culpa ni el éxito del aumento de población", ya que se trata de una política más de ámbito nacional, incluso internacional o de Comunidad Autónoma la que puede contribuir a ello.

"Los ayuntamientos somos como gotitas de agua o como granitos de arena que ponemos" de cara a la fijación de población, por lo que "el éxito" de cambiar la tendencia demográfica "lo tenemos todas las administraciones y no solo el Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento de Zamora algo habrá contribuido a ese cambio de ritmo", ha comentado.

Guarido: "Será un colchón de vivienda pública de primera magnitud"

El alcalde de Zamora ha asegurado a este diario que esos 250 pisos protegidos para los que el Consistorio ofrece suelo urbanizado "van a ser un colchón de vivienda pública de primera magnitud para una ciudad como Zamora".

Ha considerado que se trata de un proyecto "básico" para el año 2026, en el que debe existir colaboración entre las dos administraciones implicadas, el propio Consistorio como encargado de poner a disposición ese suelo ya urbanizado, con todas las canalizaciones y servicios, y la Junta de Castilla y León, como administración con competencias en la materia y en la promoción de vivienda pública.

Guarido ha asegurado que tanto el proyecto del nuevo cuartel militar que se habilitará en el campamento de Monte la Reina como el del nuevo polígono Zamora Norte de Monfarracinos van a ser dos iniciativas fundamentales para los próximos diez años, de cara a la fijación de población.

De hecho, el futuro acuartelamiento contempla la llegada de unos 1.300 militares mientras que el nuevo polígono industrial Zamora Norte de Monfarracinos tiene prevista una inversión privada de unos 3.000 millones de euros para generar unos 300 puestos de trabajo por parte de las industrias que se asienten en él, una vez construido. n