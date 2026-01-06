La ilusión infantil inunda los hogares zamoranos
Los niños y niñas abren sus regalos nada más despertarse esta mañana
Los Reyes Magos han dejado poco carbón y muchos regalos a los niños y las niñas zamoranos, lo que deja patente lo bien que se han portado en 2025.
Tras una noche de nervios, ha sido una de las mañanas del año donde más se madruga en los hogares.
Los pequeños ni han esperado a desayunar y han ido directamente a ver debajo del árbol o junto al belén cuántos paquetes había con sus nombres.
Ahora tienen todo el día por delante para disfrutar de sus regalos y vivir el último gran día de la Navidad.
