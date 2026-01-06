Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La ilusión vence al frío para recibir en Zamora a los Reyes MagosLa luz de Oriente ilumina Toro durante la CabalgataTalanqueiras y Visparras alegran San Martín de CastañedaBenavente abraza la llegada de los Reyes Magos
instagramlinkedin

La ilusión infantil inunda los hogares zamoranos

Los niños y niñas abren sus regalos nada más despertarse esta mañana

Día de Reyes en Zamora

Día de Reyes en Zamora

Ver galería

Día de Reyes en Zamora / Eva Ponte

B. Blanco García

B. Blanco García

Los Reyes Magos han dejado poco carbón y muchos regalos a los niños y las niñas zamoranos, lo que deja patente lo bien que se han portado en 2025.

Tras una noche de nervios, ha sido una de las mañanas del año donde más se madruga en los hogares.

Los pequeños ni han esperado a desayunar y han ido directamente a ver debajo del árbol o junto al belén cuántos paquetes había con sus nombres.

Noticias relacionadas y más

Ahora tienen todo el día por delante para disfrutar de sus regalos y vivir el último gran día de la Navidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents