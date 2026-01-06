Una cifra de parados nunca vista a final de un año en Zamora

Los datos del paro dejan un balance muy positivo para Zamora, que recupera la senda de la mejoría en el mercado laboral después de tres meses de subidas ininterrumpidas una vez había quedado atrás definitivamente la campaña estival. En concreto, la provincia suma 8.211 personas desempleadas, lo que se traduce en un descenso del 0,19% respecto al mes anterior y que mantiene la tasa interanual en torno al 6% de bajada una vez más.

La cifra total de parados en Zamora es la más baja al cierre de una anualidad de toda la serie histórica en números absolutos. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos no son tan positivos, pues se repite lo visto hace un mes para terminar el año con un ligero descenso -0,36%- respecto a noviembre.

Así pues, Zamora cerró 2026 con un total de 62.198 afiliados, lo que significa poco más de un millar de personas más que en las mismas fechas de 2025.

UGT de Zamora ha indicado que los datos animan a pensar que el próximo verano se bajará de los siete mil desempleados mientras CCOO ha puesto el acento en la alta dependencia de la estacionalidad del sector servicios en la provincia y ha reclamado a las Administraciones Públicas que orienten las inversiones a fijar población y creen empleo estable en la provincia.