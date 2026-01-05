Zamora registra el mayor aumento en el precio del alquiler de las capitales de provincia de Castilla y León, pero sigue siendo el más barato

Zamora finalizó el año 2025 como la provincia de Castilla y León donde los precios de los alquileres de las viviendas fueron los más baratos en una comunidad que vio incrementado el arrendamiento en un 9,5%, según el último informe de precios del portal Idealista.

A pesar de ello, el precio en Zamora se vio incrementado en un 9,9% en este 2025, aunque con el metro cuadrado en las viviendas de alquiler situado en 7,1 euros, muy por debajo de los 12,4 euros mensuales de Segovia, "lo que supone el récord histórico del precio del alquiler en la provincia", según apunta Idealista. La media del metro cuadrado en Castilla y León se sitúa en este 2025 en 9,3 euros, lo que ha supuesto un incremento trimestral del 4,3%, del 2% con respecto.

Precios superiores a 2024

Todas las provincias de Castilla y León registraron precios superiores a los que tenían hace un año. La mayor subida se produjo en Burgos, donde las rentas crecieron un 12,5%, seguida muy de cerca por la provincia de Segovia, con un incremento del 12,4% —seguramente, debido a su cercanía con Madrid—, y Valladolid, con un aumento del precio en un 11,5%.

Antes de Zamora, se sitúa Soria, cuyos alquileres en 2025 se vieron incrementados en un 10,2%. Tras el 9,9% de la provincia zamorana, la lista de subidas en las provincias de Castilla y León se completa con Palencia (9,6%), Ávila (8,8%), León (8,7%) y Salamanca (8,4%).

Tendencia alcista

Si se atiende a los datos de las capitales de provincia, la tendencia del alquiler es totalmente alcista y la mayor subida interanual se produce, precisamente, en Zamora, donde los caseros piden un 14,3% más por sus viviendas que hace un año, seguida por Burgos (11,8%), León (11,6%), Valladolid (11,1%) y Salamanca (9,1%). Los menores ascensos se registraron, por su parte, en Ávila (3,5%) y Palencia (6,8%).

Burgos es la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 10,2 euros el metro cuadrado, seguida de Salamanca (9,9 euros). Zamora y Palencia se sitúan al final de esta lista.

Según los expertos, la presión sobre la escasa oferta disponible es lo que ha seguido empujando al alza los precios de los alquileres.