Zamora cierra el año con datos positivos del paro, que cae más de un 6% respecto a 2024 en el global de la provincia

Aunque en esta ocasión sea algo más especial debido al cambio de año, recibir los datos del paro durante los primeros días del mes es una costumbre sobradamente arraigada. Un registro que deja un balance muy positivo para Zamora, que recupera la senda de la mejoría en el mercado laboral después de tres meses de subidas ininterrumpidas una vez había quedado atrás definitivamente la campaña estival. En concreto, la provincia suma 8.211 personas desempleadas, lo que se traduce en un descenso del 0,19% respecto al mes anterior y que mantiene la tasa interanual en torno al 6% de bajada una vez más.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos no son tan positivos, pues se repite lo visto hace un mes para terminar el año con un ligero descenso -0,36%- respecto a noviembre. Así pues, Zamora cerró 2026 con un total de 62.198 afiliados, lo que significa poco más de un millar de personas más que en las mismas fechas de 2025. Aunque el descenso sea similar al del periodo anterior, los datos no son tan halagüeños como entonces, pues diciembre es un mes que acostumbra a tener datos en positivo debido a las contrataciones que se producen en diversos sectores con motivo de la campaña navideña.

Buenos datos nacionales

Por quinto año consecutivo -que serían 14 de no haber sido por la crisis de la COVID-19 que empeoró los datos de 2020-, el mes de diciembre marca un registro inferior al del ejercicio anterior en lo referente al número de desempleados a nivel estatal. En esta ocasión, la cifra se queda en 2.408.670 personas, lo que supone un descenso de más de 150.000 personas respecto al mismo mes de 2024. Asimismo, se trata del mejor mes de la serie histórica en cuanto al paro juvenil, que se sitúa por debajo de las 180.000 personas por primera vez en su historia. Asimismo, el paro femenino se despide de 2025 con un descenso interanual del 5,72%, hasta llegar a las 1.443.999 desempleadas.

Los buenos datos a nivel estatal se sostienen gracias al crecimiento de diez Comunidades Autónomas, con especial relevancia del descenso en el número de parados de Andalucía (12.271). En la otra cara de la moneda destaca el mal dato de Cataluña, que sumó 1.860 parados para dar por concluido el año. En cuanto al registro de Castilla y León, los datos autonómicos reflejan un crecimiento de 402 personas en las listas del paro. Asimismo, la afiliación a la Seguridad Social ha mantenido su crecimiento durante el último mes, llegando a superar los 21,9 millones de ocupados en algunos momentos de diciembre.