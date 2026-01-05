La visita más esperada de la Navidad llega a Zamora

El Puente de Piedra se iba llenando de familias según se acercaba el mediodía. El frío no importaba en esta mañana de 5 de enero, porque la ilusión era más fuerte que los grados bajo cero.

Los Reyes Magos ya están en Zamora / José Luis Fernández / Jose Luis Fernández

Y es que a la doce estaba prevista la llegada de los Reyes Magos, que cruzaban el Duero desde la Fundación Rei Afonso Henriques, aunque antes habían estado en el barrio del Carrascal, donde fueron recibidos por los niños de esta zona de la ciudad.

Un desfile con banda sonora propia

Los integrantes de la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora eran los encargados de abrir el desfile, entonando villancicos a su paso por el puente.

Tras ellos, Melchor, Gaspar y Baltasar, saludando a los más pequeños.

Todos los zamoranos acompañaron a Sus Majestades durante el recorrido que los llevó por la plaza de Santa Lucía, las calles Alfonso XII y Ramos Carrión, para finalizar en la Plaza Mayor, donde saludaron a todos los niños, mientras sus pajes recogían las últimas cartas antes de la Noche de Reyes.