El vandalismo deja una factura de 100.000 euros al año en pintadas en Zamora

El incendio de un contenedor de papel fue el último episodio de vandalismo del que se dio cuenta en Zamora en el año 2025. En ese caso no está aún claro si la acción fue premeditada o se produjo de forma más o menos fortuita por un petardo o un elemento pirotécnico pero el caso es que la noche del 31 de diciembre, técnicamente ya la una de la madrugada del día 1, se anotó el último daño en el mobiliario de la ciudad. Fue un contenedor de papel el que se prendió en la calle Candelaria Ruiz del Árbol, lo que obligó a intervenir a los bomberos de Zamora.

Es un ejemplo más, pero no el único de los actos vandálicos que se registran a lo largo del año y que se suceden con mayor frecuencia en fechas festivas como las de Navidad.

De hecho, en el actual periodo navideño se han anotado también otros destrozos que han afectado a bienes públicos. Los daños se han cebado especialmente con las plantaciones de la pantalla verde que a través del programa Renaturaliza se habilita en la calle Villalpando y la cuesta del Bolón, de la que se han arrancado algunas plantas.

También los parterres y las jardineras colocadas a través de esa iniciativa de renaturalización de la ciudad se han visto afectadas en la zona centro durante la primera parte de la Navidad.

En concreto, se han anotado destrozos en seis nuevas jardineras y se han registrado daños en papeleras y contenedores, además de en la alfombra roja y los adornos navideños de la calle San Torcuato. Igualmente, el acondicionamiento que se lleva a cabo en la finca de la Josa, en el barrio de San José Obrero, ha sido blanco de los vándalos en las últimas semanas.

El vandalismo deja una factura de 100.000 euros al año en pintadas

Todo un suma y sigue que le cuesta al Ayuntamiento unos 100.000 euros anuales. Esa es la partida que tiene asignada el Consistorio, dentro del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria, según apunta el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

En esa cuantía, que no ha tenido sobrecostes, se incluye el disponer de "un trabajador diariamente eliminando pintadas, carteles o levantando papeleras, que es otra fuente de vandalismo que, a lo mejor no se ve tanto, pero que diariamente requiere un esfuerzo", expone el edil. Pablo Novo admite que los garabatos y las pintadas de mal gusto se han incrementado en las últimas semanas en el casco histórico de Zamora, lo que ha obligado a redoblar esfuerzos.

Delito contra el patrimonio

Especialmente censurable es, porque además puede constituir un delito de atentado contra el patrimonio, la firma grafitera aparecida hace días en el arco de Doña Urraca. Se trata de un bien patrimonial que forma parte del primer recinto amurallado de la ciudad y que, además, recientemente había sido restaurado dentro del programa de rehabilitación de la muralla medieval que acomete el Ministerio de Cultura.

Por ello, esa pintada resulta especialmente censurable. La semana pasada los servicios municipales procedieron a eliminarla, tras comprobar que podían actuar en la piedra y borrarla sin causar daños al arco del siglo XII que en el medievo se usó como puerta de entrada a Zamora. Un caso extremo de gamberrismo que puede sentar en el banquillo de los acusados por un delito contra el patrimonio a su autor.