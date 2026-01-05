Poca nieve y mucho frío: así ha sido el primer envite de 'Francis' en la provincia de Zamora

Hace una semana, la llegada de 'Francis' asustaba al mismísimo miedo. Con el cambio de año, la previsión se volvió algo más optimista, aunque aún daba pie a los sueños de quienes querían ver la nieve en gran parte de la provincia. Y durante las horas previas a la llegada de la borrasca, la probabilidad de ver una secuela de 'Filomena' se fue desvaneciendo... hasta que la cruda realidad dejó una estampa fría y sin apenas nieve. Al menos, en gran parte de la provincia, puesto que el blanco elemento hizo su pertinente visita a Sanabria para quedarse durante la mañana de este lunes en las cunetas de sus principales carreteras.

Previsión de precipitaciones para el 7 de enero / ECMWF - Meteored

Como decimos, el paso de 'Francis' por Zamora se puede calificar como testimonial, al menos en este primer envite que estaba previsto para la madrugada del domingo al lunes. En lo referente a la nieve, más allá de copos que cayeron puntualmente en diversos puntos de la provincia, solamente complicó la circulación en Sanabria durante la noche. Una zona, acostumbrada a lidiar con este tipo de fenómenos adversos, donde aún quedan algunos restos de la nieve, pero que vive ahora mismo incluso con mayor tranquilidad que cuando otros temporales sin nombre han azotado la zona durante el presente invierno.

De cara a los próximos días, cualquier atisbo de nevadas copiosas ha desaparecido en prácticamente toda la provincia, aunque todavía se mantiene activa la posibilidad de nuevas precipitaciones sólidas en Sanabria. Mientras que la borrasca 'Francis' seguirá dejando nieve en gran parte del norte peninsular hasta el próximo miércoles, la comarca noroccidental de Zamora sería la única en la que podrían caer nuevamente algunos copos, especialmente durante la madrugada del martes al miércoles. En cualquier caso, el ascenso posterior de las temperaturas y las lluvias previstas en toda la provincia minimizarán la posibilidad de acumular un gran espesor.

Previsión de temperaturas para los días 5 y 6 de enero en Zamora / Aemet

Noches gélidas

Aunque la esperanza de ver la nieve se ha desvanecido por completo para gran parte de los zamoranos, los efectos de la borrasca 'Francis' se seguirán haciendo notar en los próximos días. O, mejor dicho, en las próximas madrugadas. A lo largo de este lunes, las temperaturas alcanzarán un pico máximo de 4º C en la capital, misma cifra que en Toro y ligeramente inferior a la que se registrará en las calles de Benavente (5º C). La llegada de los Reyes Magos a las tres principales ciudades de Zamora estará marcada por el frío durante sus cabalgatas (entre 0º C y 1º) en un descenso térmico que solo será un adelanto de la gélida madrugada, con mínimas bajo cero en toda la provincia.