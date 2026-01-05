Las multas a dueños de locales vacíos por riesgo para la seguridad y la salubridad suman tres en dos años

Los dueños de los locales vacíos por el cierre de negocios son responsables del mantenimiento de las instalaciones para evitar a la vecindad problemas de salubridad derivados de plagas de todo tipo, humedades, acumulación de residuos, etc.; de seguridad por caída de elementos de las fachadas a la vía pública o de ornato público, manifiesta la concejala de IU de Urbanismo, Ana González Rogado.

La edil subraya que en Zamora no hay un problema de ese tipo, salvo excepciones contadas que han requerido la intervención del Ayuntamiento de Zamora. Las tres denuncias tramitadas en los dos últimos años son el exponente objetivo de que existe concienciación entre quienes deben vigilar el buen estado de los establecimientos que les pertenecen y carecen de actividad, abunda Ana González, que incide en que el servicio de Urbanismo siempre se ha encontrado con una actitud receptiva al instar a la subsanación de deficiencias.

Esos expedientes fueron abiertos por la anidación de palomas con el consiguiente riesgo de que se produjera una plaga que afectara a la salud de las personas; y por la utilización de los escaparates de un negocio cerrado para pegar carteles hasta tal punto que afectaba a la buena imagen de la ciudad en ese tramo de la calle.

Adecentar o pagar multa

El procedimiento que sigue el Ayuntamiento "es el mismo que se inicia cuando existe un edificio o un solar sin un mantenimiento mínimo". Se contacta con la persona que tiene la titularidad y se le insta a arreglar desperfectos y adecentar su propiedad en "un plazo de tiempo prudencial, si no cumplen con esa exigencia del Ayuntamiento, se dicta una resolución con otros plazos tras los cuales se aplica una multa que puede ir de diez a una mensual".

Si la inacción de la persona que tiene la propiedad a su nombre perjudica a terceras personas, "se hace de forma subsidiaria desde el Ayuntamiento y se solicita el pago de ese gasto por vía de apremio, es decir, tras el periodo voluntario de pago y se cargan los gastos no solo de dejar el local en perfectas condiciones, sino de intervención de técnicos de Urbanismo, de Salud Pública, bomberos y Policía Municipal". Según la urgencia de cada caso, "las sanciones pueden llegar incluso después de que el dueño o la dueña del local haya realizado las actuaciones que se les ha indicado desde Urbanismo o Salud Pública del Ayuntamiento", concreta Ana González.

Inspección municipal e informe

Las situaciones de seguridad e insalubridad conllevan una intervención inmediata por parte del Ayuntamiento, "se inspecciona el local por parte de personal del servicio municipal de Urbanismo o de Salud Pública", según el tipo de denuncia, "efectivos de Bomberos y de Policía Municipal; se elabora un informe" y a partir de ahí se inicia el expediente sancionador. La concejala apunta que estas revisiones también se efectúan en locales que están en funcionamiento para vigilar que se cumple con las normas. Esos informes se elaboran si existe una denuncia de alguna persona y de oficio porque detectan los servicios municipales detecten el problema.

La edil de IU puntualiza que "Zamora ni es un de las ciudades con más locales vacíos ni en peor estado de conservación", en respuesta a la comunicación de oficio del Procurador del Común de Castilla y León que llegó el pasado 17 de diciembre de 2025 al Consistorio zamorano y al resto de la comunidad. La institución autonómica instaba en esa comunicación a que se aplicara la ley y se sancione si hay riesgos para la salud pública, para viandantes o que si atentaran contra el ornato en cascos antiguos, "algo que siempre hemos hecho".