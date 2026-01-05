Mónica Ramos Hidalgo muestra edificios emblemáticos y rincones especiales en su nueva exposición

Edificios emblemáticos de la ciudad, junto a muchos otros que pasan desapercibidos por los viandantes, pero a los que la autora les tiene un cariño especial.

Todos ellos tienen cabida en la exposición "Dis-tópicas urbanas", de Mónica Ramos Hidalgo, cuya inauguración ayer en Balborraz 11 reunió a un buen número de amigos de la artista y donde se espera poder acoger a todos aquellos zamoranos que quieran descubrir rincones de su ciudad y ver la arquitectura local con otros ojos.

Inspiración yendo a la compra

"Todo empezó cuando me puse a dibujar un edificio por el que pasaba todos los días cuando iba a hacer la compra", recuerda la autora.

Los visitantes observan los cuadros de la exposición «Dis-tópicas urbanas». | B. B.

A este pronto se le unieron más en su cuaderno —pintando con rotuladores y acuarela– y cuando su amiga Rosa Encinas los vio, le propuso hacer una exposición en la sede de Baychimo Teatro, en la calle Balborraz. "Es una forma de dar más vida a este espacio y revitalizar la calle", considera.

Locales famosos y rincones escondidos

Todos los protagonistas de esta muestra son edificios que "hacen soñar" a la autora. Desde locales como el bar Viriato, el Mercado de Abastos o Casa Prieto hasta construcciones abandonadas, "pero con alma".

Exposición en Balborraz 11 / B. B.

En todas ellas, está el sello especial de la pintora, un guiño en forma de rótulo, monstruo o infraestructura imposible que hacen de estos lugares de Zamora espacios mucho más especiales.

Abierta hasta finales de marzo

"Dis-tópicas urbanas" puede visitarse hasta finales de marzo en Balborraz 11, en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.