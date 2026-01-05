Lotería del Niño: los millones de euros que "invierte" Zamora para que la fortuna le sonría por tercera vez en la historia con el primer premio

La provincia de Zamora espera que este martes al mediodía la suerte vuelva a sonreírle y el sorteo del Niño deje alguno de los grandes premios.

A ser posible, el primer premio, que sería la tercera vez que cayera en Zamora. Hay que remontarse al año 1908 para encontrar en la hemeroteca la primera vez que el sorteo extraordinario de Reyes dejó 'el gordo' de este sorteo, que en aquella ocasión se fue a Fermoselle. Posteriormente, únicamente ha vuelto a tocar una vez, en el año 2021, cuando la localidad agraciada fue Santovenia del Esla, que selló en terminal de ventas un boleto premiado con los 200.000 euros que actualmente corresponden a cada décimo agraciado con el premio mayor de este sorteo.

Menos suerte que Zamora han tenido históricamente Ávila, Guadalajara, Huelva y Segovia, provincias en las que únicamente ha tocado una vez el primer premio del Sorteo Extraordinario del Niño de la Lotería Nacional. Al igual que aquí, solo han sido dos las ocasiones en las que se ha descorchado cava por el premio mayor en Navarra, Córdoba, Cuenca y Ceuta.

Clientes en la administración de loterías de Santa Clara. / Alba Prieto

En el sorteo de este año, se han consignado en Zamora 25,66 euros por habitante para la lotería del Niño, una cuantía que está por debajo de los 30 euros de media autonómica, pero que está casi siete euros por encima de la media nacional, que es de 18,77 euros por habitante.

Lo que juegan los zamoranos

De hecho, los décimos reservados para la provincia ascienden a una cuantía total de 4,25 millones de euros, que aun así es inferior a lo vendido en el mismo sorteo de 2025, en el que las ventas cayeron el 0,5% respecto al año precedente y ascendieron a 4,58 millones de euros, incluidos tanto los décimos de las administraciones de lotería como los boletos comprados a través de alguno de los terminales de Loterías y Apuestas del Estado existentes en establecimientos hosteleros y algunos comercios.

De cara al sorteo de este martes, las ventas se han dejado notar especialmente en la administración de loterías de la calle Santa Clara, por el efecto que supuso que se vendió allí una serie entera del tercer premio en el sorteo de Navidad, así como en la de La Flota de la calle Martínez Villergas, también agraciada con un quinto premio en ese sorteo. De hecho, la administración número dos de la ciudad, la situada en Santa Clara frente a Hacienda, registraba este lunes al mediodía una gran afluencia de compradores que hacían cola pacientemente para comprar sus últimos décimos del Niño, cobrar aún algún premio del sorteo de Navidad o sellar algún boleto de Primitiva, Euromillón o Bonoloto.

El sorteo del Niño se celebra este martes al mediodía y su duración no llegará a la hora, ya que en vez de realizarse con el sistema de doble bombo del sorteo de Navidad se efectúa con el método habitual de la lotería, de extracción cifra a cifra, las cinco del número ganador. Unos guarismos que harán que en algún lugar del país, quien sabe si en Zamora, los Reyes Magos lleguen con algo de retraso, pero cargados de regalos en billetes de euro y alegría desbordante.