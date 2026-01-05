Llega a Zamora un enero cargado de espectáculos al Ramos Carrión

Humor, música y teatro. El Teatro Ramos Carrión tira la casa por la ventana en un fin de semana cargado de diversidad de géneros y para todos los gustos.

Para comenzar, este viernes, el vallisoletano J.J. Vaquero se enfrenta a un patio de butacas lleno con un texto homónimo. En su espectáculo, Vaquero hace lo que mejor sabe hacer: ser Vaquero, presentando un monólogo que evoluciona con el tiempo y cambia día tras día.

El público podrá disfrutarlo a las 20.30 horas si consigue una entrada, a un precio de 18 euros, ya que apenas quedan localidades.

El conjunto zamorano “Soul N’ Sound” rinde tributo el sábado 10 de enero a la irrepetible Amy Winehouse, con la propuesta “Back to her”. En ella, Alicia Ruiz despliega su potente voz en una búsqueda sincera por transmitir aquello que Amy hacía sentir.

Concierto tributo a Amy Whitehouse / Cedida

El concierto comenzará a las 20.00 horas y las entradas pueden adquirirse por un precio de 18 euros.

Teatro con Gabino Diego y Jesús Cisneros

Y la semana finalizará con el talento coral de “Pijama para seis”, en la que un elenco curtido en las tablas y formado por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros presenta un cómico enredo en el que todos fingen ser quien no son.

Una escena de la obra de teatro "Pijama para seis" / Cedida

La cita será a las 19.00 horas y las localidades ya están disponibles a 22 euros.

Un enero cargado del mejor entreteniendo

Enero promete ser un mes inolvidable en el Ramos Carrión, ya que también se esperan las visitas de Pantomima Full y Karim en el apartado de humor.

Además, se podrán otros montajes teatrales, como “Donde nacen las palabras”, y otros tributos, como “Pulsar to Floyd”, la picaresca mágica de Shado y las propuestas musicales “Aurum Natura”, “El lago de los cisnes” y “La reina del hielo”.

Venta de entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas) como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

En esta misma página, se ofrece la posibilidad de acceder al canal del Teatro Ramos Carrión en WhatsApp y de suscribirse a su newsletter.