Llega a Zamora un enero cargado de espectáculos al Ramos Carrión
El teatro recibe al humorista J. J. Vaquero el viernes 9 de enero, que está a punto de llenar el patio de butacas
Humor, música y teatro. El Teatro Ramos Carrión tira la casa por la ventana en un fin de semana cargado de diversidad de géneros y para todos los gustos.
Para comenzar, este viernes, el vallisoletano J.J. Vaquero se enfrenta a un patio de butacas lleno con un texto homónimo. En su espectáculo, Vaquero hace lo que mejor sabe hacer: ser Vaquero, presentando un monólogo que evoluciona con el tiempo y cambia día tras día.
El público podrá disfrutarlo a las 20.30 horas si consigue una entrada, a un precio de 18 euros, ya que apenas quedan localidades.
El conjunto zamorano “Soul N’ Sound” rinde tributo el sábado 10 de enero a la irrepetible Amy Winehouse, con la propuesta “Back to her”. En ella, Alicia Ruiz despliega su potente voz en una búsqueda sincera por transmitir aquello que Amy hacía sentir.
El concierto comenzará a las 20.00 horas y las entradas pueden adquirirse por un precio de 18 euros.
Teatro con Gabino Diego y Jesús Cisneros
Y la semana finalizará con el talento coral de “Pijama para seis”, en la que un elenco curtido en las tablas y formado por Gabino Diego, Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros presenta un cómico enredo en el que todos fingen ser quien no son.
La cita será a las 19.00 horas y las localidades ya están disponibles a 22 euros.
Un enero cargado del mejor entreteniendo
Enero promete ser un mes inolvidable en el Ramos Carrión, ya que también se esperan las visitas de Pantomima Full y Karim en el apartado de humor.
Además, se podrán otros montajes teatrales, como “Donde nacen las palabras”, y otros tributos, como “Pulsar to Floyd”, la picaresca mágica de Shado y las propuestas musicales “Aurum Natura”, “El lago de los cisnes” y “La reina del hielo”.
Venta de entradas
Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas) como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.
En esta misma página, se ofrece la posibilidad de acceder al canal del Teatro Ramos Carrión en WhatsApp y de suscribirse a su newsletter.
