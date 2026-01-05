En el interior del corazón de Europa, con mirada zamorana

Es una ciudad dentro de otra. Tiene vida propia y, como tal, lleva sus ritmos. Es fácil perderse entre edificios, pasillos, despachos, salas de comisiones y múltiples instalaciones, pero ubicarse al final es cuestión de tiempo (y de andar mucho).

Mires donde mires hay actividad, sus "calles" son una marea incesante de personas que van y vienen. No es difícil pasar desapercibido, pero tampoco hacerse notar.

Es un mundo de posibilidades que, como cualquier otra ciudad, te facilita el día a día con restaurantes, supermercados, peluquería o tintorería (por poner algunos ejemplos) y que, aunque parezca imposible cuando sientes su ritmo vertiginoso, también duerme y descansa.

En el interior del corazón de Europa

En la sede del Parlamento Europeo en Bruselas trabajan 7.000 personas que hablan 24 idiomas. A ellas se unen otros cientos que a diario cruzan las puertas de uno de los corazones de la Unión Europea para mantener reuniones, participar en comisiones o, simplemente, visitar unas instalaciones que no dejan a nadie indiferente. Y en medio de esta permanente actividad están los 720 eurodiputados llegados desde los 27 estados miembros.

El despertador de Raúl de la Hoz ha sonado pronto. Sobre las 8 de la mañana ya está en su despacho preparando un día intenso de principios del mes de diciembre, en el que participa en cuatro comisiones, tiene una reunión con una empresa, debe visitar al equipo médico del Parlamento con motivo de un futuro viaje de trabajo con la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y tiene además el acto de inauguración del belén que el Grupo Popular coloca en el Parlamento. Una agenda a la que se suma la visita de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En el interior del corazón de Europa / J. N.

La actividad en este miércoles de diciembre es intensa, y así se respira en los pasillos. "Los lunes sobre todo aprovechamos para hacer más trabajo de despacho porque la actividad parlamentaria se desarrolla principalmente los martes, los miércoles y los jueves por la mañana. A veces es un poco locura porque está todo muy concentrado", asegura el eurodiputado popular por Castilla y León.

Las comisiones tienen varias horas de duración y se estructuran en debates y votaciones. Muchas de ellas se desarrollan de forma simultánea, así que no es raro ver sillas libres en algunos momentos y a más de un eurodiputado casi corriendo por los pasillos para poder llegar a una intervención o a una votación en otra comisión.

En el interior del corazón de Europa / Cedida

Raúl de la Hoz ha comenzado la mañana en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y después ha participado en la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Su agenda continuaba con una reunión con una empresa: "En Bruselas los lobbies tienen mucha importancia. Tú puedes tener reuniones y escuchar lo que te quieren contar, obviamente van a defender sus intereses, pero hay que tener claro que lo que no puedes hacer es trabajar a su dictado".

Aún queda trabajo por delante y de la Hoz también acude a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria y, a continuación, interviene en la de Desarrollo Regional. En esta última ha tomado la palabra para interpelar al vicepresidente y comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, y recordarle que la Unión Europea sigue sin afrontar "uno de los grandes problemas que sufren algunas regiones: la despoblación".

El eurodiputado por Castilla y León reconoce la importancia de la estrategia de la UE centrada en "el fomento del atractivo de los territorios para garantizar el derecho a permanecer", pero incide en que para ponerla en marcha "hacen falta medidas concretas y financiación específica".

En el interior del corazón de Europa. / J. N.

Uno de los momentos más importantes de la jornada para el popular ha sido la aprobación de una nueva normativa que digitalizará y simplificará el etiquetado de calderas, ascensores, maquinaria pesada y motos de agua, lo que aumentará, asegura, la competitividad del sector. El equipo de Raúl de la Hoz ha trabajo con intensidad para sacar adelante esta norma y lo ha hecho no solo a nivel político, también sectorial, porque han realizado en torno a 30 contactos con empresas y sectores afectados tanto en España como a nivel europeo.

Más allá del trabajo parlamentario, también está el político. Negociar posturas, coordinar puntos de vistas y propuestas y llegar a acuerdos es otro de los puntales del trabajo diario. "Tenemos negociaciones internas en las que el objetivo es que la posición de PP español sea también del PP europeo. Después, también buscas aliados entre las delegaciones de otros países", detalla de la Hoz.

Equipo

En el Parlamento, los temas de trabajo que se pueden abordar "son inmensos". "Si te ocupas de todo lo que quieres, es imposible de abarcar, por eso hay que seleccionar según tus prioridades y también en mi caso de acuerdo con el Grupo Popular. Además, intento estar pendiente de temas que afectan a nuestra comunidad como, por ejemplo, la PAC", detalla de la Hoz.

Y para hacer seguimiento de esos asuntos y el "trabajo de campo", cada eurodiputado tiene su propio equipo. En el caso de Raúl, trabajan con él tres personas: María Ibáñez, Ana Echevarría y Juan Hernández. María y Ana están con Raúl de la Hoz desde su primer día en el Parlamento. "El engranaje del equipo es fundamental", reconocen, y aseguran además que su día a día "es muy interesante y aprendes mucho, porque cada jornada es distinta". Por su parte, Juan ha comenzado como becario hace apenas unas semanas. Es periodista, y para él trabajar en el Parlamento es "una gran oportunidad". A principios de 2026 Raúl sumará otra persona más a su equipo.

Para de la Hoz, trabajar en Bruselas es como jugar en la Champions: "Aquí tratas y trabajas con políticos de un nivel extraordinario y, además, estás hablando de políticas que influyen en millones de personas y que tienen una repercusión económica, social y política brutal en toda Europa".

Falta didáctica

Pero Raúl reconoce que falta didáctica para explicar qué es lo que se hace en la UE y la importancia que tiene el proceso de toma de decisiones: "Te da rabia que no se sepa lo que estás haciendo. En otros países sí que lo han conseguido y, por ejemplo, en Francia o en Holanda hay debates sobre la Unión Europea en la televisión.

En España es imposible porque no interesa". "Nos importa la inmigración porque nos afecta directamente, pero los grandes debates que están en la Unión Europea sobre competitividad, seguridad, defensa, incluso el propio debate de la integración de la inmigración en Europa, no son debates que estén en España, porque estamos en nuestras cosas. Lo vemos muy lejano", lamenta de la Hoz.

Parece que la capital belga está en la otra punta del mundo y que lo que pasa allí no va con nosotros, pero no es verdad. El corazón de Europa late con fuerza en el Parlamento Europeo y la realidad es que Bruselas no está tan lejos. Es parte de nuestro día a día, aunque no nos demos cuenta… o no queramos reconocerlo.