La ilusión vence al frío para recibir en Zamora a los Reyes Magos

Bajo cero pero con la ilusión intacta. Así estaba los niños y niñas zamoranos que recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar, recorriendo toda la ciudad para desplegar toda su magia, junto a un nutrido séquito de medio millar de personajes fantásticos.

Cabalgata de los Reyes Magos en Zamora / José Luis Fernández / Jose Luis Fernández

La Asociación Cultural Colados volvió a estar al frente de la cabalgata en Zamora, ayudada por medio millar de voluntarios que se repartieron durante un largo recorrido que incluida seis carrozas y música en directo. De hecho, fue la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca la encargada de abrir el desfile, para continuar con un grupo de pajes a caballo.

La magia del desfile comenzaba con las hadas y la primera de las carrozas, con la Estrella de Oriente que guiaba a Sus Majestades por las calles de Zamora.

Sere mágicos y muchos dulces

Duendes, patinadores, conejos, seres del fondo del mar y sirenas iban repartiendo piruletas a todos los espectadores y, tras el belén viviente, llegaba la primera carroza real con un Melchor que repartía besos a uno y otro lado.

Eriz Fraile / B. Blanco García

Cada uno de los monarcas iba muy bien acompañado por su séquito, el que tenía más ritmo de los tres fue el de Baltasar, con melodías africanas, de las que se hicieron eco los miembros de a batucada que cerraba un desfile que recorrió la avenida Plaza de Toros, calle de la Amargura, avenida Príncipe de Asturias, calle de Santa Clara y plaza de Sagasta.

Recepción en la Plaza Mayor

Como todos los años, a su llegada la Plaza Mayor, Sus Majestades fueron recibidas por el alcalde, quien les hizo entrega de las llaves de la ciudad para que pudieran entrar sin problema en las casas de todos los niños —y no tan niños— de Zamora para dejar los montones de regalos que traían cargando desde el lejano Oriente.

Francisco Guarido aprovechó su visita para compartir sus deseos para Zamora en este 2026, pidiendo ayuda a Melchor, Gaspar y Baltasar para hacerlos realidad con su magia, comenzando por un tren que vuelva a parar en Zamora y en Sanabria.

Guarido pidió a Sus Majestades trabajo «para que los jóvenes tengan que irse de la ciudad»

También confesó que en su carta había pedido paz para los niños y niñas de todo el mundo. "También este año he pedido que los montes y los campos que se han quemado en el verano rebroten con más fuerza, porque igual que cuidamos a las personas, también tenemos que cuidar los lugares donde vivimos", observó.

Desde salud hasta trabajo

El alcalde de Zamora siguió desgranando su carta a los Reyes Magos ante todas las familias que se habían congregado en la Plaza Mayor. "He pedido salud, consultorios médicos en los pueblos y compañía para todos, pero, sobre todo, para los más mayores, para los abuelos", señaló. El trabajo también estaba en su misiva, tanto para los padres y las madres como para que los jóvenes "no se vayan de Zamora y puedan quedarse", deseó. La vivienda para todos también se incluyó en sus peticiones, así como una familia y una escuela para los niños, junto con muchos amigos.

Los Reyes Magos ya están en Zamora / José Luis Fernández / Jose Luis Fernández

Tras bromear con pedir alguna rotonda más para la capital, lo que sí solicitó fue "una ciudad mejor. Para esto también tenéis que ayudarme vosotros, porque los Reyes Magos no vienen todos los días", rogó.

Paz, trabajo, techo, libertad....y algún regalo en los zapatos de todos los zamoranos fue el deseo del alcalde "y que el año que viene estemos todos de nuevo esperando a los reyes", concluyó antes de entregarles las llaves y finalizar el acto con un gran castillo de fuegos artificiales.