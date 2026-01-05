Guarido celebra la llegada de los Reyes Magos con un mensaje de esperanza y convivencia: "He pedido que mañana por la mañana todos los niños y niñas tengáis algún regalo en los zapatos…"

Zamora volvió a llenarse de ilusión en la tarde-noche de hoy con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. A pesar del frío, cientos de familias, y especialmente niños y niñas, se congregaron para darles la bienvenida en uno de los actos más esperados del calendario navideño.

Francisco Guarido, alcalde de Zamora, fue el encargado de saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar, agradeciendo la presencia de todos los asistentes y destacando el buen comportamiento de los más pequeños a lo largo del año: «Todos os merecéis un aplauso porque os habéis portado muy bien hoy y todos los días del año». En su intervención, subrayó el valor de la ilusión infantil como motor de convivencia y recordó que la magia de esta noche permite dejar atrás las preocupaciones del año, al menos por unas horas.

El regidor quiso poner en valor el carácter solidario de los Reyes Magos, recordando que, como cada año, han visitado previamente hospitales, residencias y distintos barrios de la ciudad para acercar la ilusión a quienes no pueden asistir a la cabalgata.

Durante su discurso, el alcalde compartió algunos de los deseos incluidos en su carta a los Reyes, muchos de ellos de carácter colectivo. Entre ellos, destacó la petición de paz para los niños de Zamora y del mundo, la recuperación de los montes y campos afectados por los incendios del verano y la necesidad de seguir cuidando tanto a las personas como al entorno. Especial mención hizo a la solidaridad, entendida como compartir cada día un gesto, un objeto o un tiempo de compañía.

También hizo referencia a demandas vinculadas al futuro de la provincia, como el empleo para que los jóvenes puedan quedarse en Zamora, el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios sanitarios en el medio rural y la importancia de la compañía para las personas mayores. En clave local, aludió igualmente a la necesidad de seguir mejorando la ciudad con la colaboración de todos.

El mensaje concluyó con un guiño especial a los más pequeños: «He pedido que mañana por la mañana todos los niños y niñas tengáis algún regalo en los zapatos… Así que a preparar los zapatos, algo de comida y bebida, porque con seguridad Melchor, Gaspar y Baltasar os visitarán esta noche».

Finalmente, el alcalde hizo entrega simbólica de las llaves de la ciudad a Sus Majestades, deseándoles una buena noche de trabajo y agradeciendo la implicación de todas las personas, colectivos y voluntarios que hacen posible la celebración.

Con este acto, Zamora puso el broche final a unas fiestas marcadas, un año más, por la ilusión, la convivencia y la esperanza compartida en un futuro mejor.