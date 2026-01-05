Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Zamora CF logra su primera victoria de 2026Alerta amarilla por nieve en SanabriaLos Reyes Magos en VillaralboLa borrasca 'Francis' deja los primeros daños en Zamora
instagramlinkedin

Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

La sede del máximo responsable autonómico acoge un montaje navideño de la Agrupación Belenista La Morana

El presidente de la Junta contempla el nacimiento de La Morana.

El presidente de la Junta contempla el nacimiento de La Morana. / Cedida

Alberto Ferreras

Sus belenes han traspasado las fronteras de la provincia de Zamora y se han mostrado también en provincias vecinas, e incluso en territorios icónicos para la Navidad como Vigo. Este año, la agrupación belenista La Morana ha dado un paso más al ser su nacimiento el que preside el despacho del máximo mandatario autonómico de Castilla y León.

En concreto, la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León acoge el misterio denominado "Adoración por los Reyes Magos y Anunciación a los pastores", un montaje belenista con sello zamorano, ya que se ha encargado a esa asociación referente en nacimientos e iconografía navideña.

El belén que luce en la sede del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, está compuesto por dieciséis figuras de barro cocido y constituye una escenografía hebrea original, recreada por la propia agrupación, según ha informado este lunes el Gobierno autonómico en un comunicado.

El misterio navideño se muestra desde el pasado 18 de diciembre y estará expuesto hasta este martes día 6 de enero. Ha sido cedido en comodato, como préstamo temporal gratuito, por La Morana, tras un acuerdo suscrito con el Ejecutivo autonómico.

La escena recoge dos momentos de la iconografía en torno a la Natividad del Señor: la Anunciación a los pastores y la Adoración por los Reyes Magos.

27 años de trayectoria

La Morana, la agrupación que ha hecho posible que el nacimiento de la Presidencia de la Junta tenga sello zamorano, es un colectivo cultural fundado en la ciudad de Zamora en 1999 con el objetivo de promover, difundir y proteger la etnografía y costumbres ligadas al hecho belenista, así como su entronque con la celebración de la Navidad en Castilla y León.

Su amplia actividad cultural abarca la impartición de cursos monográficos y talleres de belenes, además de la organización de otros importantes eventos relacionados con la protección y estudio del folclore o la indumentaria tradicional, constituyéndose como un activo fundamental en la protección del patrimonio material e inmaterial de Zamora con incidencia especial en gran parte de la Comunidad, según ha resaltado el Gobierno autonómico.

El Obispo de Zamora bendice el Belén de la Diputación de Zamora. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Belén de la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández

Sus belenes se exhiben durante estas fechas en los palacios y sedes expositivas de las diputaciones provinciales de Palencia, Salamanca o Zamora, además de mostrarse en otros municipios del noroeste español.

Noticias relacionadas y más

En la ciudad de Zamora, este año La Morana ha confeccionado tanto el belén de la Diputación Provincial que se puede visitar en la sala de la Encarnación; como el del Ayuntamiento, visitable en la iglesia de la Magdalena; además de promover una ruta del Ramo por comercios y calles de la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
  2. Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
  3. Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria
  4. Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
  5. Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
  6. La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
  7. La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
  8. Y al tercer día... ¡Llegó Melissa!: Zamora ya tiene su tardío primer nacimiento del año

El duelo tras la pérdida de un ser querido: cuando la Navidad se queda sin madre

El duelo tras la pérdida de un ser querido: cuando la Navidad se queda sin madre

Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

Poca nieve y mucho frío: así ha sido el primer envite de 'Francis' en la provincia de Zamora

Poca nieve y mucho frío: así ha sido el primer envite de 'Francis' en la provincia de Zamora

Llega a Zamora un enero cargado de espectáculos al Ramos Carrión

Llega a Zamora un enero cargado de espectáculos al Ramos Carrión

Zamora cierra el año con datos positivos del paro, que cae más de un 6% respecto a 2024 en el global de la provincia

Zamora cierra el año con datos positivos del paro, que cae más de un 6% respecto a 2024 en el global de la provincia

Multan a dueños de locales vacíos en Zamora por riesgo para la salubridad

Multan a dueños de locales vacíos en Zamora por riesgo para la salubridad

En el interior del corazón de Europa, con mirada zamorana

Mónica Ramos Hidalgo muestra edificios emblemáticos y rincones especiales en su nueva exposición

Mónica Ramos Hidalgo muestra edificios emblemáticos y rincones especiales en su nueva exposición
Tracking Pixel Contents