Un belén zamorano para la presidencia de Castilla y León: la escenografía clásica que luce en el despacho mayor de la Junta

Sus belenes han traspasado las fronteras de la provincia de Zamora y se han mostrado también en provincias vecinas, e incluso en territorios icónicos para la Navidad como Vigo. Este año, la agrupación belenista La Morana ha dado un paso más al ser su nacimiento el que preside el despacho del máximo mandatario autonómico de Castilla y León.

En concreto, la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León acoge el misterio denominado "Adoración por los Reyes Magos y Anunciación a los pastores", un montaje belenista con sello zamorano, ya que se ha encargado a esa asociación referente en nacimientos e iconografía navideña.

El belén que luce en la sede del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, está compuesto por dieciséis figuras de barro cocido y constituye una escenografía hebrea original, recreada por la propia agrupación, según ha informado este lunes el Gobierno autonómico en un comunicado.

El misterio navideño se muestra desde el pasado 18 de diciembre y estará expuesto hasta este martes día 6 de enero. Ha sido cedido en comodato, como préstamo temporal gratuito, por La Morana, tras un acuerdo suscrito con el Ejecutivo autonómico.

La escena recoge dos momentos de la iconografía en torno a la Natividad del Señor: la Anunciación a los pastores y la Adoración por los Reyes Magos.

27 años de trayectoria

La Morana, la agrupación que ha hecho posible que el nacimiento de la Presidencia de la Junta tenga sello zamorano, es un colectivo cultural fundado en la ciudad de Zamora en 1999 con el objetivo de promover, difundir y proteger la etnografía y costumbres ligadas al hecho belenista, así como su entronque con la celebración de la Navidad en Castilla y León.

Su amplia actividad cultural abarca la impartición de cursos monográficos y talleres de belenes, además de la organización de otros importantes eventos relacionados con la protección y estudio del folclore o la indumentaria tradicional, constituyéndose como un activo fundamental en la protección del patrimonio material e inmaterial de Zamora con incidencia especial en gran parte de la Comunidad, según ha resaltado el Gobierno autonómico.

Belén de la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández

Sus belenes se exhiben durante estas fechas en los palacios y sedes expositivas de las diputaciones provinciales de Palencia, Salamanca o Zamora, además de mostrarse en otros municipios del noroeste español.

En la ciudad de Zamora, este año La Morana ha confeccionado tanto el belén de la Diputación Provincial que se puede visitar en la sala de la Encarnación; como el del Ayuntamiento, visitable en la iglesia de la Magdalena; además de promover una ruta del Ramo por comercios y calles de la ciudad.