Zamora, tierra de embalses y ríos: de las antiguas barcas a los modernos puentes

Desde hace siglos, incluso milenios, la humanidad ha ido poblando diferentes lugares del mundo para poder desarrollarse como especie. En la mayoría de las ocasiones, los cauces de los ríos eran un lugar de asentamiento habitual, con el claro ejemplo de Mesopotamia (literalmente, "tierra entre ríos"), desde donde llegó uno de los grandes avances de la civilización: la escritura. Mientras tanto, en otros puntos del planeta, las poblaciones fueron buscando nuevos lugares, aunque siempre siguiendo la misma idea. Un detalle que se aprecia a la perfección en Zamora, que durante siglos se valió de humildes barcazas y más adelante se colocó a la vanguardia de la construcción de puentes.

Si hablamos de la provincia de Zamora y su relación con estas construcciones que superan ríos u otros obstáculos del paisaje, es muy probable que lo primero que se venga a la mente sea el Puente de Requejo. La majestuosa obra de José Eugenio Ribera, construida por la empresa asturiana Duro Felguera, se convirtió hace más de un siglo en el puente con mayor altura (80 metros) y espacio entre pilares (120 metros) de todo el país. Un honor que mantuvo durante un tiempo, pero que el avance de la tecnología y de la ingeniería hizo que perdiera. Pese a todo, su espectacularidad hace que aún sea uno de los mayores atractivos de los Arribes del Duero.

Aún así, este no es el único ejemplo de grandes construcciones en la provincia, ni siquiera sobre el Duero o sus afluentes. Aguas arriba, en pleno embalse de Ricobayo, conviven varios viaductos que son ya parte de la esencia zamorana: el 'nuevo' puente de arco de Ricobayo, los tres puentes de Manzanal del Barco, el imponente viaducto Martín Gil o el puente Quintos con su tan característica piedra cuarcita. Sí, estás en lo cierto... en nuestro viaje por las aguas de Zamora nos hemos 'comido' una de estas edificaciones: el puente de la Estrella. Y lo hacemos por la peculiaridad del actual, construido en 1933 (al igual que el 'viejo' de Manzanal): es el único puente de una carretera nacional por donde no pueden pasar dos coches a la vez.

Contrastes

Mientras que el embalse de Ricobayo es el más claro ejemplo de estas construcciones en Zamora, esta característica no se replica en otros pantanos de la provincia. De hecho, por el de Cernadilla no pasa ninguna carretera y por el de Valparaíso solo se puede cruzar en Cional. Algo más 'poblado' está el pequeño embalse de Nuestra Señora de Argavanzal, que deja una imagen de contrastes entre el puente de piedra que usa la N-631 y el moderno viaducto sobre el Tera para el AVE, obra de Javier Manterola. Porque el tiempo avanza y las sociedades evolucionan con el paso de las décadas, al igual que lo hacen estas construcciones en Zamora.