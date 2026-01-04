Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia

Ya llegó. Ya está aquí. Después de muchos días de incertidumbre, dudas e incluso miedo de revivir temporales pasados, la borrasca 'Francis' traerá la nieve a Zamora a partir de este domingo. Con el paso de las horas y la cercanía del momento en el que este tipo de precipitaciones lleguen a la provincia, la predicción es cada vez más segura... a la vez que más suave respecto al alarmismo inicial. Como era de prever, los primeros copos caerán en Sanabria y La Carballeda durante la tarde-noche, mientras que el resto de las comarcas que se puedan ver afectadas tendrán que esperar casi hasta la madrugada para que llegue la nieve.

Previsión de precipitaciones para los días 4 y 5 de enero / ECMWF - Meteored

Las últimas actualizaciones del modelo europeo (cuyas siglas son ECMWF, para ser más técnicos) mantienen la previsión de ayer, con varios episodios de nieve a lo largo de la próxima semana, que se intercalarán con jornadas más tranquilas o en las que el protagonismo recaerá en la lluvia. Sin embargo, mirando más a fondo el mapa, sí que se pueden ver ligeros cambios en lo que respecta a las comarcas afectadas por la nieve. Durante la tarde de este domingo, los copos de nieve llegarán también a La Carballeda, además de las ya previstas nevadas en Sanabria. Será precisamente la comarca noroccidental de Zamora la que más nieve acumule, pudiendo llegar a los 4 centímetros en zonas limítrofes con Portugal.

Al mismo tiempo, el Alfoz de Toro podría tener su propia dosis de nieve en un episodio muy puntual que no debería provocar prácticamente ninguna afección. Será durante la noche cuando la casi imperceptible mancha de nieve que aparece en los modelos de previsión pueda tocar mínimamente a la capital, dejando alguna precipitación en forma de nieve tanto en sus calles como en pueblos de su alfoz o Tierra de Campos. La previsión, eso sí, hace referencia a una acumulación que ni siquiera llegará al centímetro de espesor, por lo que cualquier ascenso mínimo de las temperaturas o la posibilidad de lluvia posterior imposibilitaría ver Zamora cubierta con un manto blanco.

Previsión de precipitaciones para el próximo 7 de enero / ECMWF - Meteored

Frío sin nieve el Día de Reyes

Hasta la mañana de este domingo, las previsiones apuntaban a que la nieve volvería a hacer acto de presencia en diversos puntos de la provincia a lo largo de la próxima semana, variando la jornada exacta en función de los modelos. Sin embargo, esta segunda fase de la borrasca 'Francis' se ha suavizado todavía más y solo llegaría a Zamora para hacer su pertinente visita a Sanabria, donde se podrían acumular unos pocos centímetros de nieve tras el paso de los Reyes Magos. Una visita de la realeza de Oriente que será especialmente fría, con los termómetros bajo cero en la cabalgata y durante la madrugada posterior.