Club La Opinión-El Correo de Zamora
El obispo Fernando Valera, Rosa Díez, Fernando Jaúregui... estas son algunas de las figuras que pasarán por el foro del periódico en 2026
El obispo de Zamora reabre el CLUB LA OPINIÓN-EL CORREO, el próximo jueves, repasando lo ocurrido el último año en la Diócesis
Con la mesa redonda "ConFEsiones" regresa el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, tras el descanso navideño.
Y lo hace con la visita anual —por tercer año consecutivo, en enero— del obispo de Zamora, Fernando Valera, quien acudirá al salón de actos del Seminario de San Atilano (20.00 horas) para hacer un repaso de lo ocurrido durante el último año en la diócesis de Zamora.
Para guiar esta conversación con el público, estará el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, al que acompañará la directora del Club, Carmen Ferreras. Entre los dos, lanzarán diferentes preguntas al obispo, descrito por sus interrogadores como "un líder prudente y hospitalario, maestro capaz y sagaz, que gobierna bien su propia casa, a veces revuelta, con amor y autoridad espiritual".
Un agenda completa en enero
Monseñor Valera será el primer invitado del año en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, pero enero viene con una agenda bien completa para las tardes de los jueves en el salón de acto del Seminario de San Atilano, una cita que tiene lugar a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
El jueves 15 de enero, la política Rosa Díez regresa a Zamora para presentar el libro "La sombra. Memoria histórica de Zapatero", que esconde entre sus páginas información inédita y de primera mano sobre el gobierno socialista, conectado con el actual.
El 22 de enero será el turno de otro habitual del foro, el periodista Fernando Jáuregui, quien presentará su libro "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?", año del centenario del autor.
El mes de enero finalizará en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con la psicóloga Pilar Río Fernández, quien hablará el día 29 sobre "El estrés y el botón antiestrés".
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas