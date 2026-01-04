El obispo Fernando Valera, Rosa Díez, Fernando Jaúregui... estas son algunas de las figuras que pasarán por el foro del periódico en 2026

Con la mesa redonda "ConFEsiones" regresa el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, tras el descanso navideño.

Y lo hace con la visita anual —por tercer año consecutivo, en enero— del obispo de Zamora, Fernando Valera, quien acudirá al salón de actos del Seminario de San Atilano (20.00 horas) para hacer un repaso de lo ocurrido durante el último año en la diócesis de Zamora.

Para guiar esta conversación con el público, estará el redactor jefe de Religión Digital, Jesús Bastante, al que acompañará la directora del Club, Carmen Ferreras. Entre los dos, lanzarán diferentes preguntas al obispo, descrito por sus interrogadores como "un líder prudente y hospitalario, maestro capaz y sagaz, que gobierna bien su propia casa, a veces revuelta, con amor y autoridad espiritual".

Un agenda completa en enero

Monseñor Valera será el primer invitado del año en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, pero enero viene con una agenda bien completa para las tardes de los jueves en el salón de acto del Seminario de San Atilano, una cita que tiene lugar a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La política Rosa Díaz / LOZ

El jueves 15 de enero, la política Rosa Díez regresa a Zamora para presentar el libro "La sombra. Memoria histórica de Zapatero", que esconde entre sus páginas información inédita y de primera mano sobre el gobierno socialista, conectado con el actual.

El periodista Fernando Jaúregui. / LOZ

El 22 de enero será el turno de otro habitual del foro, el periodista Fernando Jáuregui, quien presentará su libro "El cambio en 100 palabras. ¿Cómo serán nuestras vidas en 2050?", año del centenario del autor.

La zamorana Pilar Río. / LOZ

El mes de enero finalizará en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA con la psicóloga Pilar Río Fernández, quien hablará el día 29 sobre "El estrés y el botón antiestrés".