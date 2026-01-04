Enseres, residuos y... ¡el cadáver de un burro!: este es el inventario de un vertedero ilegal en Zamora

Enseres, otros residuos y... ¡hasta el cadáver de un burro! Es lo que se han encontrado integrantes de la formación Ahora Decide en un vertedero ilegal situado entre el barrio de Carrascal y el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Zamora. Se trata de un burro del que ya únicamente quedan los huesos y apenas carroña, pero que ha servido de alimento para cientos de cigüeñas y rapaces que acuden al entorno del CTR en busca de alimento entre los restos de basura, según ha explicado el partido zamoranista.

Ahora Decide no solo ha denunciado públicamente este domingo la existencia de ese vertedero ilegal tras interponer el correspondiente escrito en sede policial, sino que además ha dado cuenta del periplo para interponer la denuncia tras detectar la existencia de ese vertedero y el incremento de residuos depositados en él.

La formación ha contado que primero presentó una denuncia online ante la Guardia Civil de Zamora el día 26 de diciembre, pidiendo que se investigara "el exagerado aumento de los residuos depositados en el vertedero ilegal" situado en el entorno del CTR, junto a un camino de acceso desde el cercano barrio de Carrascal.

En la denuncia incluyó fotos que demostraban "la cantidad enorme de residuos esparcidos por ese entorno" y que mostraban igualmente el cadáver de "un burro enorme que ha servido de alimento para los cientos de cigüeñas y rapaces que allí se alimentan atraídos por la enorme montaña de basura acumulada en el centro de residuos y en su entorno", ha denunciado Ahora Decide.

Un día después de interponer la denuncia a través de internet, los responsables de Ahora Decide recibieron una comunicación de la Guardia Civil indicando que esa denuncia no se puede presentar online y debería hacerse presencialmente, para lo que daba argumentos legales que a Ahora Decide se le antojan "poco claros" al tratarse de una denuncia que puede tener relación con un problema sanitario para la población.

Vertedero ilegal en Carrascal / Ahora Decide

Unos días después, el pasado sábado, el representante legal de Ahora Decide se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Zamora para formular la denuncia en persona, pero le comunicaron que debería presentarla "en el cuartel de la Policía Municipal de Zamora porque la ubicación del vertedero se encuentra en el término municipal de Zamora", según ha explicado la formación en un comunicado.

El portavoz del partido, Manuel Fuentes, se trasladó por ello a las dependencias de la Policía Municipal, donde finalmente presentó el escrito de denuncia y solicitó que los servicios municipales cumplan con la obligación de tener una póliza de recogida de cadáveres y que investiguen la procedencia del burro y la posibilidad de que pudiera haber sufrido alguna enfermedad contagiosa, además de proceder a la retirada del cadáver y la limpieza completa de este vertedero ilegal.

Ahora Decide ha indicado que el vertedero ilegal existe "desde hace muchos meses" sin que el Ayuntamiento de Zamora haya adoptado medidas, por lo que ha denunciado públicamente el "pasotismo" del Consistorio, pese a estar ese vertedero m"uy cercano a la ciudad de Zamora y mucho más al barrio de Carrascal, donde ha aparecido hasta un enorme burro muerto que ha servido de alimento a animales que merodean por nuestro término municipal", ha apuntado Ahora Decide. Por ello, ha exigido que "en un plazo prudencial" se selle y desaparezca ese vertedero ilegal.