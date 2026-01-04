Esta es la cantidad que ha recaudado la Cofradía de Nuestra Madre para luchar contra el cáncer

El belén viviente organizado durante las fechas navideñas por la Cofradía de Nuestra Madre ha tenido un fin solidario cuya destinataria ha sido la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, Azayca.

Una acción que desde la entidad se agradece “que nos permitió disfrutar de una tarde solidaria y ofrecer nuestros recursos a todos los pacientes oncológicos”, reconociendo “el gran esfuerzo” realizado por la junta directiva de la cofradía y todas las personas que colaboraron con la puesta en marcha del belén, así como las empresas que donaron los productos que allí se vendieron.

Un momento de solidaridad compartida

“Nos ofrecen, además, un momento único de compartir y transmitir valores humanos que nos engrandecen como personas”, se añade desde Azayca.

La cofradía entregó íntegramente a la asociación el donativo de mil euros recogido con esta iniciativa. “Esta donación la destinamos al nuevo proyecto que hemos puesto en marcha de atención a los pacientes oncológicos que van a sufrir un proceso quirúrgico especialmente torácico o abdominal”, detallan.