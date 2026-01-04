La borrasca 'Francis' deja los primeros daños en Zamora: intervención de los bomberos

La borrasca 'Francis', además de bajas temperaturas y un viento helador, ha tenido sus primeras consecuencias en la ciudad de Zamora, donde los bomberos del Ayuntamiento han tenido que intervenir en el barrio de la Horta.

En concreto, ha sido en la calle del Pozo, en la esquina con la plaza de la Horta, frente a la entrada del hotel NH Palacio del Duero, donde los efectivos de extinción han debido acudir junto a agentes de la Policía Municipal después de que se desprendiera un pequeño trozo de pared cuando una mujer pasaba por la zona con su perro, sin causarle daños.

Los bomberos debieron asegurar el edificio, que está deshabilitado y presenta muy mal estado, y para evitar nuevos daños procedieron a al retirada de algunas tejas que peligraban y parte del enfoscado de la fachada que amenazaba con desprenderse.

La actuación se ha llevado a cabo sobre las dos y media de la tarde de este domingo y es la primera incidencia que se notifica a consecuencia de esa borrasca que ha tenido consecuencias mucho mayores en otros lugares.