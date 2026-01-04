Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estados Unidos captura a Nicolás MaduroVenezolanos en Zamora opinan sobre la caída de MaduroLas heridas de la infancia de los distintos modelos familiaresHerida en un accidente en Zamora capital
instagramlinkedin

Municipal

El Ayuntamiento de Zamora tendrá un nuevo centro de datos con servidores, cortafuegos, redes virtuales y otros equipos

El nuevo equipamiento informático se ubicará en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey

Servidores informáticos de una empresa. | CEDIDA

Servidores informáticos de una empresa. | CEDIDA

Alberto Ferreras

El Ayuntamiento ha adjudicado y formalizado esta semana el contrato para crear un nuevo centro de datos en el que se unificarán todos los servidores y la infraestructura general de la red informática municipal.

Ese centro, que dispondrá de servidores, cortafuegos y sistemas de gestión de llamadas a través de IP, se ubicará en el nuevo edificio municipal que comenzará a funcionar en los próximos meses en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey, donde también se situará la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora.

El centro de datos se ha adjudicado, mediante procedimiento restringido que ha agilizado el proceso de adjudicación, a la empresa zaragozana Esprinet Ibérica, por un importe de 423.493,95 euros, según han informado fuentes municipales.

El plazo que tiene la empresa para montar los equipos necesarios es de 50 días, lo que permitirá que las nuevas instalaciones estén listas en marzo.

Noticias relacionadas y más

El contrato incluye el suministro de servidores y sistemas de almacenamiento, así como su instalación. Entre otros, el centro contará con equipos de posicionamiento GPS, de seguridad de redes o de telefonía de voz IP, así como con equipos de redes virtuales y de videoconferencias, entre otros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
  2. Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
  3. Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
  4. Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
  5. La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
  6. La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
  7. Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
  8. La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno: "La urbanización de Monte la Reina comienza este abril"

Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno: "La urbanización de Monte la Reina comienza este abril"

El Ayuntamiento de Zamora tendrá un nuevo centro de datos con servidores, cortafuegos, redes virtuales y otros equipos

El obispo Fernando Valera, Rosa Díez, Fernando Jaúregui... estas son algunas de las figuras que pasarán por el foro del periódico en 2026

El obispo Fernando Valera, Rosa Díez, Fernando Jaúregui... estas son algunas de las figuras que pasarán por el foro del periódico en 2026

La población de venezolanos en Zamora se ha triplicado en un lustro: esto es lo que opina de lo ocurrido con Maduro

Zamora se rinde a la magia con la llegada del Cartero Real

Esta cuesta de Zamora se ha llenado de artesanía

Esta cuesta de Zamora se ha llenado de artesanía

Copaternidad y heridas de infancia: de los cumpleaños dobles a la comprensión adulta

Y al tercer día... ¡Llegó Melissa!: Zamora ya tiene su tardío primer nacimiento del año

Y al tercer día... ¡Llegó Melissa!: Zamora ya tiene su tardío primer nacimiento del año
Tracking Pixel Contents