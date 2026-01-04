Municipal
El Ayuntamiento de Zamora tendrá un nuevo centro de datos con servidores, cortafuegos, redes virtuales y otros equipos
El nuevo equipamiento informático se ubicará en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey
El Ayuntamiento ha adjudicado y formalizado esta semana el contrato para crear un nuevo centro de datos en el que se unificarán todos los servidores y la infraestructura general de la red informática municipal.
Ese centro, que dispondrá de servidores, cortafuegos y sistemas de gestión de llamadas a través de IP, se ubicará en el nuevo edificio municipal que comenzará a funcionar en los próximos meses en el antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey, donde también se situará la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora.
El centro de datos se ha adjudicado, mediante procedimiento restringido que ha agilizado el proceso de adjudicación, a la empresa zaragozana Esprinet Ibérica, por un importe de 423.493,95 euros, según han informado fuentes municipales.
El plazo que tiene la empresa para montar los equipos necesarios es de 50 días, lo que permitirá que las nuevas instalaciones estén listas en marzo.
El contrato incluye el suministro de servidores y sistemas de almacenamiento, así como su instalación. Entre otros, el centro contará con equipos de posicionamiento GPS, de seguridad de redes o de telefonía de voz IP, así como con equipos de redes virtuales y de videoconferencias, entre otros.
