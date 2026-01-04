Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora: "La urbanización de Monte la Reina comienza este abril"

El tramo de la autovía a la frontera con Portugal, de la A-11, debería estar ya ejecutada, ¿cuándo podrán circular los ciudadanos por ese tramo de carretera?

Las obras comenzaron a finales de octubre y el plazo es de doce meses, si no hay ninguna modificación, a finales de octubre del 2026 estarán listas. Solo es un kilómetro y medio de carretera, pero lo importante es que se empieza la autovía. Es una obra y su inicio permite que no caduque la declaración de impacto ambiental para la autovía.

El desvío de la travesía de la carretera de Alcañices, un punto negro importante de la provincia, una inversión prevista para concluir en 2025, continúa sin adjudicar, en información pública con un año de retraso, ¿hay fecha de contratación e inicio de obra?

La aprobación del proyecto provisional está expuesta al público, en información pública durante el mes de enero, después se estudiarán las alegaciones presentadas y resolverlas para llegar a la aprobación definitiva y la licitación para la que no se puede establecer una fecha, a expensas de la douración de los trámites previos. Lo importante es que toda la estructura tiene que ser definitiva, como los pases superiores, para poder ser utilizado cuando se convierta en autovía.

¿Y la circunvalación de Fonfría?, ¿ha concluido ya el proyecto de trazados?

Tenemos que aprobar el proyecto de trazado, vamos dando pasos que mejorarán la seguridad vial.

"La recta de Coreses dejará de ser un punto negro en verano, tras concluir las obras de refuerzo del firme y mejora del trazado actual"

Otra inversión pendiente del Ministerio de Transportes es el refuerzo del firme y la mejora de la recta de Coreses, para la que anunció 2,5 millones en 2005. ¿Otro proyecto que se está demorando?

Hubo que hacer algunas modificaciones en el proyecto y está listo para la aprobación. La Unidad Provincial de Carreteras prevé que comenzarán las obras en la primavera. Es una obra que no dura mucho, necesaria porque la recta de Coreses sigue teniendo su tráfico y está en muy malas condiciones.

¿Para este 2026 puede estar ya hecha?

Sí, está previsto que finalicen en junio de 2026, en verano podría inaugurarse.

El paso inteligente para la fauna en la N-631 aún no está contratado, ¿se puede avanzar alguna fecha?

No. Se ha retrasado porque ha habido que hacer un modificado del proyecto de 1,5 millones para actuar en todos los kilómetros de la carretera. Pusimos también el semáforo en el puente de la Estrella y ahora también tenemos un radar por tramos que está instalado y va a empezar a funcionar inmediatamente. La carretera también es tremendamente peligrosa por la fauna y estamos haciendo todo lo posible para mejorar la seguridad vial.

"La ejecución de la A-11 a Portugal es solo un kilómetro y medio, pero lo importante es que se empiece la autovía"

El futuro acuartelamiento de Monte la Reina aspira a ser un centro logístico en innovación tecnológica en Defensa, se podría decir, "una apuesta del Isdefe", que debe consolidarse en este 2026 para funcionar ya en 2027, indicó la secretaria de Estado Amparo Valcarce, ¿qué futuras inversiones y en qué fases se concretan?

Gracias al Gobierno de España y al Presidente, Pedro Sanchez, es una realidad: se han rehabilitado 15 edificaciones, dos campos de tiro y la preparación del campo de maniobras, que ya se está utilizando. Es un proyecto estratégico para Defensa, que busca dinamizar en su entorno a la industria vinculada a defensa. Va a ser un cuartel mucho más que 3.0, como dijo en Zamora la secretaria de Estado de Defensa Será un modelo de sostenibilidad medioambiental y de economía circular. El convenio con Isdefe y la Universidad de Salamanca es muy importante. Es un ejemplo de descentralización y vertebración territorial con una inversión 130 millones de euros.

¿Cuándo comenzarán las obras de la primera fase de urbanización?

Se están realizando licitaciones importantes, como los 27 millones de euros en la primera fase de urbanización, el sistema nervioso del cuartel que se estima que comience a ejecutarse este uno de abril de 2026 y que concluyan las obrasen 10 meses.

Ángel Blanco, en las nuevas dependencias de la Subdelegación. / José Luis Fernández / LZA

¿Se cumplirá la previsión de funcionamiento en 2027?

Lo que puedo decir , porque asistí al XII congreso de I+D en Defensa y Seguridad que se celebro en Zamora en noviembre, es que el proyecto gusta mucho, creo que generará mucha riqueza para la provincia, no solo por la creación de 1.500 empleos.

El AVE se ha convertido en una desventaja más que en una oportunidad para Zamora con la supresión de paradas, el cierre de la estación de Sanabria y la falta de infraestructura ferroviaria para que compañías privadas como Iryo y Ouigo puedan ofrecer servicios alternativos a los de ADIF. ¿El PSOE se ha olvidado de las medidas para combatir la despoblación en Zamora?

El AVE está generando riqueza en Zamora, se mejoró con una frecuencia Madrid-Zamora a primera hora de la tarde. El Gobierno de España está dando ayudas a los precios de los billetes para que cualquier zamorano pueda viajar a Madrid a precios razonables. Todo indica que el problema se va a solucionar. Tenemos que seguir mejorando y valorar lo que tenemos.

Un momento de la entrevista en el despacho del subdelegado, Ángel Blanco. / José Luis Fernández / LZA

¿Habrá aportación económica del Estado para la musealización del Museo de Semana Santa?

La competencia no es estatal pero, por supuesto , que habrá una colaboración con el museo.

El saneamiento y mantenimiento de los cauces del río Duero, del Tera, del Esla y del Órbigo, de los arroyos, son imprescindibles para evitar las grandes avenidas por efecto del cambio climático, ¿el Ministerio de Transición Ecológica y la CHD tienen hechos los deberes en prevención?

Del año 2022 al 2023 la Confederación invirtió 2,7 millones euros para actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces; del año 2024 al 2027, hay 2,5 millones, lo que contrasta con la situación que me encontré cuando tomé posesión del cargo en 2018: no se había nada. El grado de preocupación de los ayuntamientos y de los alcaldes ha subido mucho, y con razón.

Es prioritario limpiar cauces, trabajamos con la CHD para agilizar los permisos

Una de las principales quejas de esos munícipes es que la CHD no deja intervenir.

El responsable en los cauces urbanos son los ayuntamientos, con ayudas, y estamos trabajando en el problema de la agilización en la respuesta de la CHD, aunque la falta de contestación, el silencio administrativo, implica que se puede intervenir. La Subdelegación trabaja con la Diputación y los ayuntamientos, en coordinación, y estamos centrados en mejorar la tramitación de los expedientes y las autorizaciones para que se pueda intervenir. Yo dedico mucho tiempo a intermediar.

¿Qué actuaciones concretas ha hecho la CHD tras los incendios?

Para evitar la colmatación y contaminación de las aguas fluviales y embalsadas, se ha realizado una restauración hidrológico-forestal de emergencia con un presupuesto de 1,8 millones de euros en el ámbito del dominio público hidráulico y de las competencias inherentes, las cuales deben ir coordinadas con aquellas otras actuaciones que planifican el resto de las administraciones públicas con competencias en el medio natural. La cuenca del arroyo de La Almucera, afectada por el incendio de Molezuelas de la Carballeda ha sido una de las zonas de intervención urgente para retener el material erosionable y suelto que pudiera llegar a los embalses de Congosta y de Ayoó de Vidriales. SE ha iniciado la corta de pies quemados en las márgenes del arroyo de La Almucera para evitar su caída y futura generación de taponamientos en episodios de avenida.

Se tendría que haber aprendido más de lo ocurrido en la Sierra de la Culebra hace tres años

¿Hasta dónde puede actuar el Estado para ayudar a la Junta de Castilla y León en la prevención y sofocación de incendios forestales como los de este verano y los de la Sierra de la Culebra?

Creo que no se aprendió mucho de esos episodios, aunque es cierto que son de tal brusquedad que es muy difícil, una vez que se propagan, extinguirlos. Desde el Gobierno de España, creemos en servicios públicos fuertes que cuando hay problemas graves responden.

Las comunidades autónomas cargan la responsabilidad de intervenir en incendios u otras catástrofes naturales al Gobierno y le acusan de escudarse en la excusa de que deben elevar el nivel de emergencia para que la UME intervenga.

La comunidad autónoma tiene las competencias y debe proclamar el nivel 2 para que el Ejército pueda actuar en su territorio, esto debe saberlo la población, yo creo que se tenía que haber aprendido de lo ocurrido hace tres años en los incendios de la Sierra de La Culebra. El Estado tiene obligación de apoyar con medios aéreos y en los fuegos de este verano han venido a Zamora medios aéreos de cobertura nacional de todos los puntos de la geografía española, el apoyo ha sido total y sin la UME no sé lo que habría pasado. Hemos tenido también hasta medios internacionales.

¿La Consejería estuvo acertada en el tiempo en que pidió ese apoyo o debería haberlo pedido antes?

No valoro lo de los demás, pero, creo que este año se pidió cuando era preciso. Sobre el debate que hubo respecto de la base de Rosinos de la Requejada siempre dijimos que esos medios eran de cobertura nacional, este año ha habido un avión alfa e incluso ha llegado a haber dos aviones varios meses, pero estaban a disposición nacional, del Miteco, para intervenir en los territorios que lo precisaran, no son dispositivos específicos para Zamora.

La gente debe saber que los incendios son competencia de la Junta, el Estado puede actuar solo si lo reclama

Los robos en viviendas habitadas realizadas por bandas organizadas itinerantes traen de cabeza a habitantes de la capital y de la provincia, a la Policía Nacional y la Guardia Civil, ¿habrá un refuerzo de vigilancia para que la población esté más tranquila?

Tenemos activados el máximo posible de medios y efectivos, nos preocupan mucho estos robos, estamos intentando ser los más eficientes posible. Han bajado en la ciudad, según la última estadística sobre seguridad. Esas bandas itinerantes actúan con una rapidez impresionante para llevarse dinero y joyas, es muy difícil poder prevenir su acción. Existe una coordinación con provincias limítrofes para perseguirlas y desmantelarlas. Lo hemos logrado en Zamora ciudad este verano.

Los pueblos de Tierra del Vino, Tierra de Campos y Tierra del Pan, que últimamente ha sufrido esta oleada, aseguran que se les dice que no hay suficientes guardias civiles para patrullar la zona adecuadamente. ¿Qué tiene que decir?

Aunque se multiplicara la plantilla, no podría haber guardias civiles en todos los núcleos de población, más de medio millar, aún así, hemos intentado adoptar medidas para que haya más gente patrullando. La reordenación del horario de los cuarteles no era por acabar con ellos, sino para que hubiese más agentes patrullando. Tenemos mejor índice de agentes policiales por cada mil habitantes que hace siete u ocho. Un 25% de la delincuencia está ahora en Internet, la ciberdelincuencia, y se precisan guardias civiles para investigar.

Aunque se multiplicara la plantilla, no podría haber guardias civiles en todos los pueblos

¿La instalación de cámaras de vigilancia para disuadir a los delincuentes se podría adoptar en otros municipios más golpeados por esas bandas, como ha ocurrido en Toro y Benavente?

Existe un debate sobre la instalación de cámaras en núcleos de población, pero no depende de nosotros, del Gobierno, sino de la autorización del Tribunal Superior de Justicia . Los ayuntamientos son los que pueden pedirlo en coordinación con nosotros, pero hasta ahora solo se aplica en municipios que tienen policía local. No veo mal esta posibilidad, se mejoraría en seguridad, la eficiencia policial aumentaría. Sí lo he hablado con la Diputación Provincial, pero hay una normativa establecida y una interpretación de esa normativa que realiza el TSJ.

¿Están explorando esa posibilidad?

Estamos intentando saber si se puede cambiar la interpretación de la norma para poder aplicar ese sistema en esas poblaciones que no tienen policía municipal. La experiencia en Benavente es buena, la seguridad ha mejorado muchísimo y el esclarecimiento de los delitos. Deben solicitarlo los ayuntamientos y la Diputación, y la Subdelegación traslada esa petición.

Igual que el plan Roca ha funcionado para reducir los robos en explotaciones agrícolas, ¿por qué no se hace un plan de prevención para estos municipios más alejados contra este tipo de robos en viviendas?

Nosotros hacemos prevención. El plan Roca está aprobado para toda España, pero la Subdelegación no es competente para poner en marcha un plan para Zamora.

"La violencia de género aumenta, los casos son cada vez más violentos, lo que exigirá más medios en un futuro"

La denuncia de los feminicidios con concentraciones de denuncia es necesaria, pero proteger a las más de 90 víctimas de violencia de género en la capital solo hay dos policías nacionales y seis guardias civiles en los equipos de Benavente, Puebla de Sanabria y la Comandancia, ¿cree que las víctimas están realmente fuera de peligro, se incrementar efectivos?

La lucha contra la violencia de género es un eje fundamental del Gobierno de España, se han adoptado muchísimas medidas, hemos mejorado muchísimo en formación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, siempre he encontrado compromiso y sensibilidad en el personal, no solo en los equipos de la UFAM y de Emume. Hemos hecho convenios con ayuntamientos se les ha dotado de una cantidad de dinero importante para sensibilizar y los casos de menos riesgo están asignados a policías locales.

¿Pero habrá más medios humanos para prevenir asesinatos machistas?

Es un problema que aumenta, cada vez hay más casos de riesgo extremo, más violentos, y la situación pedirá más medios de personal en un futuro,tenemos que garantizar la seguridad máxima posible a esas víctimas del machismo.