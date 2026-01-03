Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos con descuento en los trenes de Zamora a MadridFallece el pintor zamorano Ricardo Flecha ValleDisputas entre Zamora CF y la DiputaciónOferta de empleo Monte La Reina (Zamora)
instagramlinkedin

Concierto

Vuelve Vandalia Trío: el grupo zamorano presenta cinco temas inéditos

El grupo actúa esta noche en el Ávalon Café

Imagen promocional del trío zamorano Vandalia. | CEDIDA

Imagen promocional del trío zamorano Vandalia. | CEDIDA

B. Blanco García

B. Blanco García

El grupo instrumental Vandalia Trío ofrecerá un concierto especial este sábado (21.30 horas) en el Ávalon, con entradas a 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Para esta ocasión, en la que presentarán cinco temas inéditos, el trío amplía su formato habitual con la participación del batería Ignacio Ampurdanés, una colaboración que aportará una nueva dimensión rítmica y sonora al directo del grupo.

El concierto permitirá descubrir un Vandalia Trío renovado, explorando nuevos matices y una sonoridad más amplia.

Noticias relacionadas y más

Vandalia Trío se caracteriza por una propuesta de música instrumental que fusiona la tradición clásica con influencias del jazz, el latin, el funk y otros estilos contemporáneos, combinando formación académica con un enfoque creativo y actual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents