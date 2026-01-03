Vuelve Vandalia Trío: el grupo zamorano presenta cinco temas inéditos

El grupo instrumental Vandalia Trío ofrecerá un concierto especial este sábado (21.30 horas) en el Ávalon, con entradas a 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.

Para esta ocasión, en la que presentarán cinco temas inéditos, el trío amplía su formato habitual con la participación del batería Ignacio Ampurdanés, una colaboración que aportará una nueva dimensión rítmica y sonora al directo del grupo.

El concierto permitirá descubrir un Vandalia Trío renovado, explorando nuevos matices y una sonoridad más amplia.

Vandalia Trío se caracteriza por una propuesta de música instrumental que fusiona la tradición clásica con influencias del jazz, el latin, el funk y otros estilos contemporáneos, combinando formación académica con un enfoque creativo y actual.