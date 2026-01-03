Concierto
Vuelve Vandalia Trío: el grupo zamorano presenta cinco temas inéditos
El grupo actúa esta noche en el Ávalon Café
El grupo instrumental Vandalia Trío ofrecerá un concierto especial este sábado (21.30 horas) en el Ávalon, con entradas a 10 euros en venta anticipada y 12 en taquilla.
Para esta ocasión, en la que presentarán cinco temas inéditos, el trío amplía su formato habitual con la participación del batería Ignacio Ampurdanés, una colaboración que aportará una nueva dimensión rítmica y sonora al directo del grupo.
El concierto permitirá descubrir un Vandalia Trío renovado, explorando nuevos matices y una sonoridad más amplia.
Vandalia Trío se caracteriza por una propuesta de música instrumental que fusiona la tradición clásica con influencias del jazz, el latin, el funk y otros estilos contemporáneos, combinando formación académica con un enfoque creativo y actual.
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas