Venezolanos en Zamora, pendientes del futuro del país: "Que caiga la tiranía completa, no solo Maduro"

La comunidad venezolana que reside en Zamora, que es una de las más numerosas de extracomunitarios que viven en la provincia, está este sábado muy pendiente de las noticias internacionales de última hora.

El arresto del presidente Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos hacen que se abra un tiempo de esperanza para que los que huyeron por país por motivos políticos y económicos. Sin embargo, los sentimientos de alegría y esperanza se entremezclan con los de incertidumbre sobre lo que pasará a partir de ahora y las expectativas de que pueda arrancar una nueva etapa de prosperidad en el país caribeño.

Uno de los venezolanos residentes en la provincia es Roland Torres, que llegó hace poco más de dos años a Zamora para reabrir el bar de la localidad vecina de La Hiniesta. Este sábado, las conversaciones en la barra de su negocio hostelero, como no podía ser de otra forma, han girado en torno a la situación de su país de origen.

Conversaciones tras la barra del bar de La Hiniesta

"Ha dado mucho que hablar, cada cliente es una pregunta", admite el hostelero venezolano afincado en la provincia, que indica que le interrogan sobre la situación del país y sobre cómo la vive él y su familia. Todas han sido "preguntas con muchísimo tacto", reconoce, aunque en las respuestas no haya toda la claridad que quisiera porque aunque los acontecimientos de las últimas horas dan "muchísima esperanza y muchísima fe", todavía queda mucho por hacer.

Roland Torres prepara un café en el bar de La Hiniesta. / Mariam A. Montesinos

"Si bien es el principio, las cosas no se arreglan de un día a otro y falta muchísimo para que las cosas vuelvan a la normalidad", declara, para recordar que si bien la caída de Maduro es "una buena noticia" y está contento por ello, todavía existe "la incertidumbre" de qué pasará después, ya que "todavía quedan compinches, personas muy cercanas a Maduro" entre las que cita a Delcy Rodríguez o a Diosdado Cabello. A su juicio, esos mandatarios "tienen que salir del poder sí o sí" y es necesario nombrar una presidencia interina alejada de ellos, al igual que debe juzgarse a Maduro fuera de su país, porque en Venezuela el actual Tribunal Supremo está de su parte.

El hostelero venezolano de La Hiniesta lamenta "de corazón" que hayan muerto inocentes en los últimos ataques y admite que tiene amigos en Caraca que le han relatado que se han despertado con "fuertes bombardeos cerca de sus casas", pero admite que el paso que se da abre la esperanza para su pueblo.

Con el taxi aparcado, pendiente de la última hora

Una opinión similar ofrece Henrry Nieves, venezolano que desde hace poco menos de un mes ejerce como taxista en el municipio de Fonfría, que tras el apresamiento de Maduro por parte de Estados Unidos pide "que caiga la tiranía completa". Admite que ve con incertidumbre como situación "bastante inquietante" lo que ocurre porque teme que se pueda quedar el resto de la cúpula del poder al actuar solo contra Maduro. Reconoce que siente "algo de alegría" por lo que está pasando aunque a la vez "nos da dolor ajeno que mueran personas en este proceso, porque también son venezolanos".

El venezolano Henrry Nieves y un familiar, en Ceadea, uno de los anejos de Fonfría, donde ejerce de taxista. / Chany Sebastián

Este sábado, Henrry ha aparcado por el momento el taxi por seguir las noticias junto a su mujer y su hija, con la esperanza de que "Venezuela vuelva a renacer".

Con parte de su familia en España, otra parte en Chile y algunos en Venezuela, Henrry conversa con unos y otros por Whatsapp y admite que muchas de las noticias les llegan antes a ellos que a los que se han quedado en Venezuela por la falta de libertad de prensa en su país. "Espero que haya más noticias contundentes", admite el taxista alistano de origen venezolano, que tiene algo de inquietud por el desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas, pese a que las primeras noticias son positivas y "se ven milagros, se adelantaron los Reyes Magos", declara sobre la caída de Maduro.

En Directo

El ministro de Exteriores de Venezuela exige a Trump que devuelva de "manera inmediata" a Maduro El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, exigió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que devuelva de "manera inmediata" a su homólogo Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, después de que Washington confirmara que ambos habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque contra objetivos en Caracas y algunas zonas de Venezuela. "Necesitamos que Estados Unidos y el Gobierno del presidente Trump se hagan responsables por la integridad física y devuelvan de manera inmediata al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y la primera dama, Cilia Flores", señaló el jefe de la diplomacia venezolana en un contacto telefónico con el canal multiestatal Telesur.

Abel Gilbert América Latina se divide por la intervención de EEUU en Venezuela La operación militar de Estados Unidos en Venezuela que ha desembocado en la captura de Nicolás Maduro impacta profundamente en América Latina, donde ya existía una clara división entre sus países por este mismo asunto: una parte de ellos, con Argentina a la cabeza, ha decidido alinearse automáticamente con Washington. México, Brasil y Colombia, los tres países que no reconocieron oficialmente la victoria de Maduro en las controvertidas elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024, fueron los que levantaron la voz de rechazo con mayor fuerza. Lea aquí la noticia completa.

Carles Planas Bou "Es el evento de nuestras vidas": felicidad y preocupación entre los venezolanos por el golpe militar de Estados Unidos al régimen de Maduro Ciudadanos de Venezuela dentro y fuera del país caribeño comparten con El Periódico de Catalunya su reacción a los bombardeos estadounidenses contra Caracas y al secuestro del autócrata heredero de Chávez por parte de la administración Trump. "Este es el evento canónico de nuestras vidas", explica Adrián Pastrano, un joven de 25 años que hace cinco meses logró escapar del país caribeño para instalarse en Madrid. "Estoy muy emocionado. Desde que nací no he podido ver una democracia real en Venezuela", confiesa. Su ilusión es compartida por la decena de venezolanos con los que ha contactado El Periódico de Catalunya, la mayoría de ellos en el exilio. Lea aquí la crónica completa.

Machado se mantiene en silencio tras la detención de Maduro Un portavoz de la líder opositora venezolana María Corina Machado se negó a hacer comentarios a Associated Press sobre la operación militar estadounidense que condujo al arresto del presidente Nicolás Maduro. El antimadurismo todavía no se ha pronunciado sobre los hechos que remecen a ese país desde esta madrugada.