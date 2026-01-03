Y al tercer día... ¡Llegó Melissa!: Zamora ya tiene su tardío primer nacimiento del año

Tres es el número de Reyes Magos que visitan cada a año las casas de niños y mayores. Tres son también los días que tardó Jesucristo en resucitar según la fe cristiana. Y, desde hace unas horas, tres son los días que ha tenido que esperar Zamora para apuntar el nombre del primer nacimiento de este 2026. Una grandísima noticia para la provincia y para los padres de Melissa, que sucede en una de las listas más especiales del año a Arixe (2024) y Bruno (2025). Según han confirmado fuentes de Sacyl, el alumbramiento tuvo lugar a las 00:26 horas del 3 de enero y la niña nació con un peso de 3,590 kilos.

Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar la última vez en la que el primer nacimiento del año en Zamora no se produjo el día 1 de enero, cuando Fernando no tuvo demasiada prisa por venir al mundo e hizo esperar hasta las 18:30 del día 2 de enero para dar la buena nueva a sus padres y familiares. En la cara opuesta de la moneda, la provincia tuvo el honor hace tres años, en 2023, de estrenar el casillero autonómico de nacimientos, con la llegada al mundo de Lía a las 00:54 del primer día del año. Sea como fuere, cualquier nacimiento en Zamora es una alegría para todos, pues no deja de ser un halo de esperanza en medio de la acuciante despoblación.