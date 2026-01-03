El Ramos Carrión hace viajar al público a estos países con sus espectáculos del fin de semana

El músico Bras Rodrigo será el primer artista en pisar las tablas del Teatro Ramos Carrión en 2026 y lo hará con su espectáculo "Navidad Celta", lleno de villancicos populares y de autor que se entremezclan con la música celta.

El gaitero asturiano Bras Rodrigo. / Cedida

Una celebración única de música y tradición para celebrar el nuevo año con la mejor banda sonora, con la gaita como protagonista absoluta en un concierto que tendrá lugar esta tarde (20.00 horas).

Mucho más que un músico

Este artista es conocido entre sus amistades como "el Celta", debido a su incansable defensa de esta ancestral cultura. Destaca también por su labor como compositor, elaborando los temas de sus trabajos y también para otros artistas, grupos o entidades.

El músico asturiano Bras Rodrigo, con su gaita. | CEDIDA

El teatro zamorano también abre sus puertas el domingo, para recibir a la Academia de Artes Escénicas Enjoy (18.30 horas), que llega con su espectáculo "África. Un canto a la paz", donde se narra la historia que recuerda que en el origen del mundo todos los seres humanos poblaban la tierra en paz, pero diversas circunstancias provocaron que cada continente y cada país viviera lenguas y religiones diversas que no siempre han unido.

Un momento del espectáculo "África" / Cedida

"Pero todos somos hijos de la misma Tierra y deberíamos volver al origen", se trata desde este espectáculo.

Una historia musical con moraleja

Esta historia épica, emotiva y enérgica lo es desde el comienzo hasta su impactante final, en formato de gran musical y conformado por alumnos, artistas y más colaboradores profesionales.

Las entradas para estos y otros espectáculos están a la venta tanto en la taquilla del teatro —con horario de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas— como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.