Espectáculos
El Ramos Carrión hace viajar al público a estos países con sus espectáculos del fin de semana
El teatro acoge dos propuestas que trasladarán a los espectadores a lugares tan diferentes como Irlanda y Escocia o África, gracias a los sonidos tan característicos de estos rincones.
El músico Bras Rodrigo será el primer artista en pisar las tablas del Teatro Ramos Carrión en 2026 y lo hará con su espectáculo "Navidad Celta", lleno de villancicos populares y de autor que se entremezclan con la música celta.
Una celebración única de música y tradición para celebrar el nuevo año con la mejor banda sonora, con la gaita como protagonista absoluta en un concierto que tendrá lugar esta tarde (20.00 horas).
Mucho más que un músico
Este artista es conocido entre sus amistades como "el Celta", debido a su incansable defensa de esta ancestral cultura. Destaca también por su labor como compositor, elaborando los temas de sus trabajos y también para otros artistas, grupos o entidades.
El teatro zamorano también abre sus puertas el domingo, para recibir a la Academia de Artes Escénicas Enjoy (18.30 horas), que llega con su espectáculo "África. Un canto a la paz", donde se narra la historia que recuerda que en el origen del mundo todos los seres humanos poblaban la tierra en paz, pero diversas circunstancias provocaron que cada continente y cada país viviera lenguas y religiones diversas que no siempre han unido.
"Pero todos somos hijos de la misma Tierra y deberíamos volver al origen", se trata desde este espectáculo.
Una historia musical con moraleja
Esta historia épica, emotiva y enérgica lo es desde el comienzo hasta su impactante final, en formato de gran musical y conformado por alumnos, artistas y más colaboradores profesionales.
Las entradas para estos y otros espectáculos están a la venta tanto en la taquilla del teatro —con horario de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas— como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas