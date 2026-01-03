La población de venezolanos en Zamora se ha triplicado en un lustro: esto es lo que opina de lo ocurrido con Maduro

Entre Caracas, la capital de Venezuela, y Zamora hay 6.850 kilómetros en línea recta, aunque la distancia emocional es imperceptible para los más de 1.100 venezolanos residentes en esta provincia.

La población nacida en el país caribeño que reside en Zamora asciende a un total de 1.143 personas que actualmente viven en la provincia pero tienen su origen en el petrolero país sudamericano.

Con el agravamiento de la situación en su país, el número de venezolanos asentados en Zamora ha ido en un aumento en los últimos años hasta el punto de que se han multiplicado casi por tres en un lustro. Si en el año 2021 se anotaban 418 personas nacidas en Venezuela que vivían en Zamora, en 2025 eran ya 1.143, con un incremento especialmente acusado en los dos últimos años, al contabilizarse 585 en 2023 y 796 al año siguiente, según las cifras oficiales del censo anual de población del Instituto Nacional de Estadística.

El taxista venezolano de Fonfría, con un familiar en Ceadea. | CHANY SEBASTIÁN

Se trata en muchos casos de personas que se han asentado en el medio rural y que han rejuvenecido los pueblos, como ocurre por ejemplo en Venialbo, donde ya rondan la treintena de residentes. Tanto ellos, como el resto de venezolanos residentes en Zamora han estado este sábado muy pendientes de las noticias internacionales de última hora.

El arresto del presidente Nicolás Maduro y los ataques de Estados Unidos hacen que se abra un tiempo de esperanza para que los que huyeron del país por motivos políticos y económicos. Sin embargo, los sentimientos de alegría y esperanza se entremezclan con los de incertidumbre sobre lo que pasará a partir de ahora y las expectativas de que pueda arrancar una nueva etapa de prosperidad en el país caribeño.

Alejandro de Jesús Diego partió de su país en 2018 y tras cinco años en Galicia se asentó en Venialbo, aunque tiene una quesería artesanal en otro pueblo de la provincia, Valdefinjas. Desde allí ha seguido, ávido de actualidad, las noticias de la detención de Maduro, que considera que es "un paso superimportante, porque esto puede seguir escalando".

El quesero de Valdefinjas aboga por una transición pacífica

A su juicio, puede ser el inicio y "debe seguir avanzando, ojalá sea de una forma pacífica, ojalá parte de las Fuerzas Armadas que están a favor de la democracia puedan tomar el control, esperemos que se pueda hacer una transición pacífica". Alejandro de Jesús recuerda que los actuales gobernantes "robaron" las elecciones de 2024 y subraya que no es casualidad que más de nueve millones de venezolanos hayan tenido que salir del país.

Por su parte, Ana Hernández, una mujer venezolana que desde hace años vive y trabaja como esteticista en Benavente comenta que su familia de Caracas está bien y sobre la actualidad asegura que "después de 26 años de dictadura ya está bien que acaben con este cáncer para el país".

Venezuela libre

"Aún quedan personas que tienen que salir muy cercanas a este dictador, Queda Delcy. Que acaben ya con esto y que Venezuela sea libre", pide, para recalcar que lo ocurrido "solo puede ser bueno para Venezuela", según informa desde Benavente Eva Ponte.

Otro de los venezolanos residentes en la provincia es Roland Torres, que llegó hace poco más de dos años a Zamora para reabrir el bar de la localidad vecina de La Hiniesta. Este sábado, las conversaciones en la barra de su negocio hostelero, como no podía ser de otra forma, han girado en torno a la situación de su país de origen.

Tras la barra del bar

"Ha dado mucho que hablar, cada cliente es una pregunta", admite el hostelero venezolano afincado en la provincia, que indica que le interrogan sobre la situación del país y sobre cómo la vive él y su familia. Todas han sido "preguntas con muchísimo tacto", reconoce, aunque en las respuestas no haya toda la claridad que quisiera porque aunque los acontecimientos de las últimas horas dan "muchísima esperanza y muchísima fe", todavía queda mucho por hacer.

"Si bien es el principio, las cosas no se arreglan de un día a otro y falta muchísimo para que las cosas vuelvan a la normalidad", declara, para recordar que si bien la caída de Maduro es "una buena noticia" y está contento por ello, todavía existe "la incertidumbre" de qué pasará después, ya que "todavía quedan compinches, personas muy cercanas a Maduro" entre las que cita a Delcy Rodríguez o a Diosdado Cabello.

A su juicio, esos mandatarios "tienen que salir del poder sí o sí" y es necesario nombrar una presidencia interina alejada de ellos, al igual que debe juzgarse a Maduro fuera de su país, porque en Venezuela el actual Tribunal Supremo está de su parte.

El hostelero venezolano de La Hiniesta lamenta "de corazón" que hayan muerto inocentes en los últimos ataques y admite que tiene amigos en Carracas que le han relatado que se han despertado con "fuertes bombardeos cerca de sus casas", pero admite que el paso que se da abre la esperanza para su pueblo.

Con el taxi aparcado

Una opinión similar ofrece Henrry Nieves, venezolano que desde hace poco menos de un mes ejerce como taxista en el municipio de Fonfría, que tras el apresamiento de Maduro por parte de Estados Unidos pide "que caiga la tiranía completa". Admite que ve con incertidumbre como situación "bastante inquietante" lo que ocurre porque teme que se pueda quedar el resto de la cúpula del poder al actuar solo contra Maduro. Reconoce que siente "algo de alegría" por lo que está pasando aunque a la vez "nos da dolor ajeno que mueran personas en este proceso, porque también son venezolanos".

El venezolano Roland Torres hace un café en el bar de La Hiniesta / Mariam A. Montesinos - EFE (Archivo)

Este sábado, Henrry ha aparcado por el momento el taxi por seguir las noticias junto a su mujer y su hija, con la esperanza de que "Venezuela vuelva a renacer". Con parte de su familia en España, otra parte en Chile y algunos en Venezuela, Henrry conversa con unos y otros por Whatsapp y admite que muchas de las noticias les llegan antes a ellos que a los que se han quedado en Venezuela por la falta de libertad de prensa en su país.

"Espero que haya más noticias contundentes", admite el taxista alistano de origen venezolano, que tiene algo de inquietud por el desarrollo de los acontecimientos en las próximas horas, pese a que las primeras noticias son positivas y "se ven milagros, se adelantaron los Reyes Magos", declara sobre la caída de Maduro.

En Directo

Habla Milei El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este sábado la ayuda de su país en la transición política en Venezuela, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump de que Washington gobernará el país caribeño durante un tiempo. "Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera", expresó Milei a través de un mensaje en la red social X.

El espacio aéreo de Venezuela La Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC) pidió este jueves a las aerolíneas del país que no penetren en el espacio aéreo de Venezuela por la situación en ese país tras la intervención militar estadounidense. En un comunicado, la DGAC les instó también a que carguen más combustible del habitual en trayectos desde y hacia las Antillas ante la posibilidad de que tuvieran que alterar su programa de vuelo.

Así es el USS Iwo Jima El presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, están siendo trasladados a Nueva York después de ser capturados por Estados Unidos en la madrugada de este sábado. El líder venezolano y su esposa se encuentran a bordo del USS Iwo Jima (LHD-7), un buque de guerra de la armada norteamericana diseñado para operar en misiones complejas.

Macron pide a González Urrutia El presidente francés, Emmanuel Macron, se felicitó este sábado de la caída de "la dictadura de Nicolás Maduro", capturado en una operación militar de Estados Unidos, y quiere que Edmundo González Urrutia, al que considera presidente "electo" desde los comicios de 2024, lidere una transición.