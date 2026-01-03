El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja

Una vez más, los modelos de previsión meteorológicos han querido demostrar que hacer cábalas a medio plazo es muchas veces una quimera, en especial en situaciones complejas como el choque entre la borrasca 'Francis' y un frente de frío polar. Lo que hasta hace 24 horas apuntaba a ser una nevada histórica que dejaría Zamora cubierta de blanco como ocurrió hace cinco años con la histórica 'Filomena', ahora se ha convertido en un episodio de nevadas que solamente afectará a algunas zonas de la provincia. Además, la capa del blanco elemento sería mucho menor de lo que se estimaba inicialmente.

Previsión de precipitaciones para los días 4 y 5 de enero / ECMWF - Meteored

Las últimas actualizaciones del modelo europeo (cuyas siglas son ECMWF, para ser más técnicos), apuntan a varios episodios de nieve intercalados con jornadas más tranquilas o en las que el protagonismo recaerá en la lluvia. El primer envite blanco por parte de 'Francis' llegaría durante entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes, con tres focos principales: Sanabria, Alfoz de Toro, La Guareña y Tierra del Pan. Los primeros copos, como suele ser habitual, caerán sobre la comarca noroccidental de Zamora, especialmente en su límite con León. En cuanto a las otras dos comarcas, serán las encargadas de despedir este primer paso de 'Francis' por suelo zamorano.

En cualquier caso, lejos quedan ya las primeras previsiones que apuntaban a incluso 20 centímetros de nieve, siendo ahora el peor escenario un espesor que ni siquiera llegue a los 5 centímetros. Además, la posibilidad de nevadas en la capital han disminuido, aunque no son del todo descartable. El siguiente día crítico en la previsión, aunque por la lejanía del mismo no es tan fiable en estos momentos, sería el 7 de enero. Nuevamente, la comarca de Sanabria daría la bienvenida a 'Francis', que más adelante se desplazaría a Sayago, Aliste y Tierra de Alba. No dejaría, en ningún caso, un escenario apocalíptico al tratarse de nevadas con pocos centímetros de espesor.

Previsión de precipitaciones para el próximo 7 de enero / ECMWF - Meteored

Avisos en Castilla y León

Si bien es cierto que Zamora parece librarse de 'Francis', el resto de la Comunidad empezará a sufrir los estragos de esta borrasca a partir de este mismo sábado. En concreto, Aemet ha activado varios avisos que van desde las 18:00 horas de hoy hasta las 06:00 horas del domingo, afectando a las demarcaciones conocidas como 'Cordillera Cantábrica' en Burgos, León y Palencia. Una vez decaigan estas alertas, se activarán en otras siete comarcas del sureste autonómico. Por un lado, las conocidas como 'Meseta' en Ávila, Burgos, Segovia y Soria. Por otro, el 'Sistema Central' en Ávila, Segovia y Soria.