Una mujer de 52 años, herida tras el choque de dos turismos en Zamora capital

Una vez más, la llegada del fin de semana ha supuesto una mayor movilidad de vehículos por la capital durante horarios menos habituales, lo que también se suele traducir en algunos incidentes aislados. En esta ocasión, el primer accidente de relevancia del día ha tenido como protagonista la avenida Galicia donde se ha producido el choque entre dos turismos. Según han informado fuentes del 112 Castilla y León, la colisión se produjo en torno a las 12:46 horas, cuando varios usuarios de esta vía han informado de lo ocurrido en este punto, que aún sigue inmersa en las tediosas y (casi) interminables obras de humanización.

Una vez recibida la alerta en el centro de operaciones del servicio 112 Castilla y León, se ha notificado el accidente a la Policía Municipal de Zamora, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Desplazados hasta el lugar, se ha confirmado que una mujer de 52 años requería asistencia sanitaria debido a los dolores que sufría en el cuello como consecuencia de la colisión entre los dos vehículos implicados. Asimismo, se ha confirmado también que la herida no ha perdido la consciencia en ningún momento, aunque sí ha sido necesario enviar una ambulancia hasta el lugar. Por el momento, se desconocen las causas de este accidente que ha sobresaltado a los vecinos de Zamora.