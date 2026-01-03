Instan al Ayuntamiento de Zamora a multar por el abandono locales comerciales cerrados

Zamora es una de las capitales con mayor número de locales comerciales cerrados, lo que exige una mínimas medidas de conservación por parte de los propietarios que de no exigirse por parte del Ayuntamiento, la denuncia de particulares afectados por la insalubridad de los edificios puede conllevar la exigencia de daños y perjuicios al Consistorio por no intervenir. La advertencia la realiza el Procurador del Común de Castilla y León que insta de oficio al Ayuntamiento de Zamora a obligar a los titulares a actuar y a imponer multas si desoyen el mandato.

Cuando el cierre de esas instalaciones comerciales se prolonga en el tiempo "genera eventuales riesgos e insalubridad en los casos más extremos, con afectación incluso de los derechos del vecindario, a un medio ambiente adecuado, a la seguridad y a la protección de la salud", apunta el Defensor del Pueblo en la autonomía.

Es por esta razón y por el deterioro de la imagen de zonas protegidas por ser patrimonio, de valor histórico y cultural, que llama al Consistorio a llevar a cabo las inspecciones técnicas oportunas para determinar el estado de esos establecimientos en desuso, tome nota de los que incumplen esos mínimos requisitos de limpieza para reclamar el mantenimiento adecuado como paso previo a ejecutar de oficio "las actuaciones que fueran necesarias para garantizar" tal fin.

Recuerda esta institución autonómica que existen, además de esa medida ejecutoria, "mecanismos jurídicos en la normativa urbanística, medios coactivos previstos en la ley, entre los que se encuentran la potestad de ejecución forzosa, la imposición de multas coercitivas o el ejercicio de la potestad sancionadora".

Imagen de deterioro del casco urbano

El Procurador apunta la posibilidad que existe de endosar la responsabilidad patrimonial municipal "cuando los propietarios no conserven en condiciones adecuadas sus bienes y el Ayuntamiento no dicte órdenes de ejecución, ni proceda, en caso de incumplimiento, ni a su ejecución subsidiaria ni a la imposición de multas coercitivas", así como otras medidas cuando esa inosbservancia cause "daños, incluso morales, a terceros".

La Procuraduría del Común apunta que este problema se arrastra desde hace tiempo, cuando ha tenido lugar el cierre de negocios tradicionales, de comercios cuyos locales se localizan no solo en el centro de la capital, sino en las inmediaciones y en barrios periféricos, que "presentan un deficiente estado de conservación". Esa dejadez propicia "una imagen de deterioro y degradación, negativa del medio urbano, que se transmite a la ciudad misma, incluso afectando a entornos de significado histórico y cultural", agrega.

La Procuraduría del Común ha promovido la actuación de oficio no solo para el Ayuntamiento de Zamora, mencionado expresamente, sino a todos aquellos municipios de más de 20.000 habitantes por ser los que acumulan un mayor número de locales vacíos.

La institución dependiente de las Cortes de Castilla y León estima que será positivo para estas ciudades la aplicación de las competencias urbanísticas que permiten a sus corporaciones locales, a sus gobernantes, "velar por el cumplimiento del deber legal de conservación de los propietarios respecto de los locales comerciales de los que sean titulares y que se hallen en deficiente estado de conservación y de ornato público", virtud del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que reconoce a esos ayuntamientos la competencia en materia de protección de la salubridad pública y el medio ambiente urbano, "pudiendo y debiendo actuar de oficio cuando puedan generar un riesgo para la seguridad y salubridad de la población".