Economía
Hacienda revela cuántos millones recaudó de los zamoranos en 2025
La Agencia Tributaria ha realizado el 97,92% de las devoluciones solicitadas a cierre de año
Un total de 269,4 millones de euros es lo que ha recaudo la Agencia Tributaria en Zamora, donde ya ha devuelto el dinero al 97,92% de los ciudadanos a cierre del año, en el que se presentaron 93.137 declaraciones.
La recaudación tributaria del Estado en Castilla y León sigue marcando máximos históricos mes a mes y a noviembre de 2025, últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, ya había superado el dato récord de todo 2024.
Los datos de enero a noviembre
Y es que según las cifras analizadas por la agencia Ical, la recaudación por IRPF ascendía en la comunidad, entre enero y noviembre a 3.401,2 millones de euros, 171 más que el año anterior completo; y por IVA, a 1.972,2 millones, con un incremento en 248 con un mes menos de abonos.
Por provincias
Hacienda había ingresado más hasta noviembre de 2025 que en todo 2024, en todas las provincias: Ávila (218,1 millones recaudados en once meses de 2025), 19 millones más que el año anterior completo; Burgos (1.096,4), 40,5 por encima del dato del ejercicio precedente; y León (860 ingresados en 2025), 62,4 millones de crecimiento.
En Palencia (374,3 millones en las arcas estatales hasta noviembre), 10,5 más que en 2024; Salamanca (749,2), 52,1 de subida con un mes menos; y Segovia (400 millones), 16,7 de aumento.
En cuanto a Soria (257 millones recaudados hasta el penúltimo mes del año), suma 1,5 más que en 2024; Valladolid (2.192,5), supera el dato de 2024 en 61,2 millones; y Zamora (269,4), lo rebasa en 12,3 millones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas