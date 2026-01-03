Hacienda revela cuántos millones recaudó de los zamoranos en 2025

Un total de 269,4 millones de euros es lo que ha recaudo la Agencia Tributaria en Zamora, donde ya ha devuelto el dinero al 97,92% de los ciudadanos a cierre del año, en el que se presentaron 93.137 declaraciones.

Datos de los ingresos tributarios / Ical

La recaudación tributaria del Estado en Castilla y León sigue marcando máximos históricos mes a mes y a noviembre de 2025, últimos datos facilitados por la Agencia Tributaria, ya había superado el dato récord de todo 2024.

Los datos de enero a noviembre

Y es que según las cifras analizadas por la agencia Ical, la recaudación por IRPF ascendía en la comunidad, entre enero y noviembre a 3.401,2 millones de euros, 171 más que el año anterior completo; y por IVA, a 1.972,2 millones, con un incremento en 248 con un mes menos de abonos.

Por provincias

Hacienda había ingresado más hasta noviembre de 2025 que en todo 2024, en todas las provincias: Ávila (218,1 millones recaudados en once meses de 2025), 19 millones más que el año anterior completo; Burgos (1.096,4), 40,5 por encima del dato del ejercicio precedente; y León (860 ingresados en 2025), 62,4 millones de crecimiento.

En Palencia (374,3 millones en las arcas estatales hasta noviembre), 10,5 más que en 2024; Salamanca (749,2), 52,1 de subida con un mes menos; y Segovia (400 millones), 16,7 de aumento.

En cuanto a Soria (257 millones recaudados hasta el penúltimo mes del año), suma 1,5 más que en 2024; Valladolid (2.192,5), supera el dato de 2024 en 61,2 millones; y Zamora (269,4), lo rebasa en 12,3 millones.