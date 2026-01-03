Municipal
Formalizado el contrato de dos millones para reparar baldosas en las calles de Zamora
La empresa viguesa Alvac se encargará dos años de la reposición de pequeños desperfectos y el mantenimiento de pavimentos
El Ayuntamiento de Zamora ha formalizado en los últimos días, para su entrada en vigor de forma inmediata, el contrato de reposición de pequeños desperfectos y mantenimiento de los pavimentos en las calles de la ciudad, tanto en vías peatonales como de tráfico rodado.
El contrato asciende a dos millones de euros y aunque se adjudicó a finales de octubre ha sido esta semana cuando se ha formalizado. La adjudicataria es una empresa viguesa especializada en esos trabajos, la sociedad anónima Alvac, que se encargará de esa labor durante los dos próximos años en la ciudad de Zamora.
El contrato abarca la totalidad de las vías públicas del término municipal de Zamora, y consiste básicamente en la retirada de los pavimentos que se encuentren en mal estado y su reposición con materiales de similares características tanto estructurales como estéticas.
La de la adjudicataria fue la mejor de las dos ofertas presentadas al ofrecer la ejecución del servicio con un 10,05% de baja sobre los precios incluidos en el contrato y con una ampliación del porcentaje para control de calidad externo de la prestación del servicio sobre el mínimo establecido del 4%, según fuentes municipales.
