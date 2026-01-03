Empleo militar en Monte la Reina: una oportunidad para 1.300 zamoranos

El futuro cuartel de Monte la Reina supondrá una oportunidad laboral para unos 1.300 zamoranos, ya que en las instalaciones se asentarán dos batallones con entre 600 y 700 militares cada uno de ellos.

Por ello, el diputado nacional del PSOE Antidio Fagúndez ha animado a los jóvenes zamoranos a aprovechar esa oportunidad de empleo que les permitirá quedarse y fijar su residencia en la provincia, sin tener que irse para buscar trabajo. Al respecto, Fagúndez ha asegurado que la oferta de plazas para Monte la Reina se sacarán a finales de este año y serán todas ellas plazas de tropa de nueva creación. Sobre la inversión en el futuro cuartel, ha indicado que alcanza ya los 50 millones de euros entre las actuaciones llevadas a cabo en la "fase cero", que incluyó los desbroces, el derribo de antiguas edificaciones del campamento militar y la rehabilitación de otras, como en la urbanización del futuro cuartel, para la que se han licitado ya 41 millones de euros en obras.

Fagundez ha afirmado que es "la mayor inversión finalista" en Zamora de toda la historia, acometida, "a pesar de los agoreros" que decían que no se hacía "después de que ellos pusieran a la venta" el campamento militar, ha declarado en referencia al PP. También ha mostrado su preocupación porque la Junta de Castilla y León "no haya hecho nada" aún en materia de vivienda, transporte, guarderías, infraestructuras y servicios públicos para facilitar que los militares se asienten en Zamora y su entorno.

Escudo social para 80.000 zamoranos

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora han hablado además del "escudo social" del Gobierno de España y su repercusión en Zamora en el nuevo año que ahora comienza.

La subida de pensiones beneficiará a unos 49.000 pensionistas zamoranos, con una subida general del 2,7% para no perder poder adquisitivo, que aumentará hasta el 11% en las pensiones más bajas, después de que desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez la paga media por cada pensionista zamorano haya pasado de los 900 a los 1.300 euros.

El Ingreso Mínimo Vital, del que se benefician unos 7.000 zamoranos, un tercio de ellos niños, se incrementa un 11% en 2026.

Por su parte, el salario mínimo, que afecta a más de 24.000 zamoranos, también está previsto que tras la negociación con los agentes sociales pueda experimentar un incremento que se plasmaría en un acuerdo de Gobierno a finales de enero, según han apuntado los cargos públicos del PSOE en la rueda de prensa.