David Luengo, director de la oficina de Indra en Bruselas: "Me preocupa más un ataque cibernético que una invasión"

¿Por qué es importante para una empresa tecnológica como Indra tener presencia en Bruselas?

Bruselas, de alguna manera, es la cocina de nuestros negocios. Aquí tenemos muchísima actividad comercial y de generación de programas con financiación europea. Creamos programas tecnológicos y por lo tanto Indra tiene mucho que decir, tanto en el ámbito civil como en el militar. Desde la oficina de Bruselas, la empresa interacciona con las instituciones europeas y la ciudad también es sede de la OTAN, donde España tiene una posición relevante. Desde el punto de vista industrial y tecnológico, Indra es una empresa tractora, que se ha colocado en el foco y cada vez genera más atención porque quiere ser referente en el ecosistema aeroespacial, de seguridad y de defensa.

Precisamente, en el ámbito de defensa, cada vez se invierte más…

Sí, y hay un ejemplo claro en Zamora: la apertura del acuartelamiento de Monte la Reina. Yo creo que traerá cosas buenas a la provincia y que es un ejemplo de esa ola de inversión.

Una ola que nada tiene que ver con la situación que había a finales de 2012, cuando abrió la oficina de Indra en Bruselas.

Así es, financiar programas de defensa con presupuesto comunitario ha pasado de ser un tema tabú a ser una prioridad. De hecho, hubo mucha controversia porque había una parte del servicio jurídico del Consejo Europeo que decía que no se podía utilizar dinero para eso, pero el servicio jurídico de la Comisión Europea decía que sí, siempre y cuando fuera en beneficio de la competitividad de la industria. Y eso es lo que hemos hecho desde 2013, estar desde el momento cero del día uno en esas reuniones, conversaciones, grupos de trabajo... para aportar el conocimiento de la industria para que se reflejara en actos legislativos, reglamentos, programas de financiación, etc. Y, lo que es más difícil en una industria como la nuestra que es tan competitiva, lo hemos hecho desde la cooperación y con espíritu constructivo desde el principio y hasta el día de hoy, cuando se ha convertido en una de las prioridades principales de la Unión Europea.

Prioridad que también genera controversia…

Nosotros enfocamos el debate desde el punto de vista de normalizar la industria. Es muy fácil decir que se fabrican armas. Bueno, sí y no. También es una industria que tiene un componente tecnológico muy importante. Nosotros nos hemos dedicado también a hacer sistemas que no eran exactamente armas como tal, o sea, no es munición, no son misiles, aunque probablemente en el futuro lo acabemos haciendo. Son sistemas de alto componente tecnológico, que requieren mucha ingeniería y también muchas habilidades. Y eso genera empleo de alto valor, de calidad, que está razonablemente bien pagado y que tiene demanda. Hoy en día, el software lo es casi todo. Por ejemplo, estamos trabajando con la Comisión Europea en diferentes proyectos centrándonos en la digitalización y en las tecnologías digitales.

¿Y qué papel juega la ciberseguridad?

Donde realmente estamos viendo el impacto del uso maligno de la tecnología es en los ataques cibernéticos, en la incursión de drones en espacios aéreos civiles, en sabotajes de cables submarinos... Y también necesitas capacidad tecnológica para contrarrestar eso. A mí me preocupan más, como ciudadano europeo, las amenazas híbridas que una hipotética invasión rusa. Yo visualizo más un ataque cibernético que tumbe un aeropuerto, una red energética o un sistema bancario.

Y en este contexto, ¿hacia dónde está ahora mirando Indra?

El mundo está entrando en un momento en el que vamos hacia unos comportamientos mucho más orientados a competir que a cooperar. De hecho, los "think tanks", que aquí en Bruselas hay muchos, hablan de una competición estratégica entre bloques como Estados Unidos y China. Y si Europa quiere ser relevante en este contexto, tiene que unirse de verdad. En la actualidad, lo que te permite competir es ser una potencia en inteligencia artificial, cloud, en las aplicaciones que todo eso tiene en múltiples sectores, desde la salud hasta el transporte pasando por la energía, la defensa o el espacio. Tenemos que invertir en esas capacidades que nos habiliten para competir porque, si no, la alternativa es ser dependientes de otros y estar centrados solo en aspectos como el turismo, el ocio o los museos. Debemos lograr ser un continente unido y de innovación vibrante, que invierte en tecnología, que desarrolla capacidad. Ahora nos encontramos en una situación peliaguda porque vemos que no tenemos la voz cantante, como sí ha pasado en otros momentos de la historia, y que las perspectivas de futuro no son buenas. La situación nos preocupa, pero también la vemos como una oportunidad de movilizarnos para hacer cosas y poner en marcha nuevos proyectos.

¿Qué aporta un zamorano en este ecosistema?

Pues el carácter zamorano, que yo creo que lo tengo. Lo primero, no hacernos trampas al solitario. Somos gente bastante pragmática, sencilla, tranquila y honestos con nosotros mismos.

¿Qué es lo que más echa de menos después de tantos años en Bruselas?

El queso zamorano. Los belgas y franceses presumen mucho de queso, y tienen muy buen queso, pero cuando hay un queso de Zamora... la cosa cambia. Y el chorizo también se echa de menos.