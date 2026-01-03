Esta cuesta de Zamora se ha llenado de artesanía

"Zamora necesitaba un mercado de artesanía, dando un espacio propio a los profesionales para poder vender. Y qué mejor lugar que esta calle". Este era el sentir general de los participantes en la primera edición del Mercado de Balborraz, una iniciativa puesta en marcha por Synergias —con el apoyo del Ayuntamiento de Zamora— para responder a una demanda de los artesanos locales: tener una cita periódica en su propia ciudad.

El mercado de artesanía de Balborraz se estrena en 2026 / José Luis Fernández

Desde la organización, Canto Marbán revelaba que habían tenido llamadas de productores de provincias limítrofes, "incluso de Portugal", pero que el alma del Mercado de Balborraz pretende ser netamente zamorana.

Todos los primeros sábados de cada mes

No era muy halagüeña la previsión del tiempo para este primer sábado del año, pero la cuesta se llenó de gente como hacía tiempo que no se veía, con puestos a ambos lados de la calle —una quincena en total— donde se ofrecían desde mieles y quesos, hasta setas deshidratadas, zumos naturales, velas, bolsos, cerámica, joyería o libretas encuadernadas a mano.

Una cuesta llena de artesanía local

Una amplia variedad de productos ideales para aquellos a los que todavía les faltaba alguna idea de regalo de Reyes y con el sello de producto 100% zamorano.

"Es un espacio ideal para darnos visibilidad a los pequeños productores locales", agradecía Pablo Pérez, quien llegaba con sus zumos y fruta deshidratada desde Toro, mientras que Lorena Alonso, desde El Piñero, añadía que "así se puede explicar de primera mano lo que hacemos".

Espacio para artistas emergentes

Junto a la amplia oferta de artesanía y productos locales, el Mercado de Balborraz incluye, además de talleres gratuitos para elaborar productos como saquitos aromáticos o velas naturales, un espacio dedicado a artistas emergentes, que pueden exponer por primera vez sus creaciones.

Jessica Corredero, estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora, fue la primera en estrenar este lugar, con una selección de acuarelas de paisajes emblemáticos de la ciudad. Sorprendida por el movimiento continuo en Balborraz, agradecía esta oportunidad. "Es una ventana para que la gente empiece a descubrir lo que haces y te da bastante confianza, te quita el miedo. Y es genial poder ver tus dibujos fuera de tu casa", bromea.

La experiencia ha sido tan satisfactoria que no descarta poder acudir de nuevo, pero esta vez con su propio puesto de arte para comenzar a vender sus cuadros.

Próxima cita, en febrero

Superadas las adversas previsiones meteorológicas y con visitantes más que satisfechos con esta nueva propuesta que trae el 2026, la siguiente cita —con nuevos artesanos, aunque algunos repitan— será el primer sábado del siguiente mes, así que el próximo 7 de febrero, Balborraz volverá a llenarse de productos de calidad con sello zamorano.