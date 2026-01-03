El consejero Suárez-Quiñones comprueba el avance del polígono Zamora Norte tras su ampliación

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comprobado el estado de las obras de urbanización de la ampliación del polígono industrial Zamora Norte, en el municipio zamorano de Monfarracinos, en una visita que no estaba incluida en su agenda institucional y que no se había comunicado previamente a los medios de comunicación, aunque sí se había notificado a autoridades locales y provinciales que le han acompañado en la supervisión de los trabajos.

Ese polígono es una actuación estratégica para la Junta de Castilla y León, cuyo presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, firmó un protocolo de ampliación del polígono con el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín, el pasado 4 de diciembre.

Durante la visita de este sábado, el consejero ha podido comprobar el avance de los trabajos de urbanización de esta ampliación, que cuenta con una inversión total de 18,25 millones de euros y que permitirá incrementar de forma significativa la disponibilidad de suelo industrial en la provincia de Zamora, dando continuidad a la actuación ya presentada por el presidente de la Junta el pasado mes.

La ampliación del polígono industrial Zamora Norte contempla el desarrollo de 48,4 hectáreas adicionales de suelo, directamente contiguas al polígono existente, con el objetivo de responder a la elevada demanda empresarial registrada en este enclave y facilitar la implantación de nuevas actividades productivas, según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado.

Obras de acondicionamiento del nuevo polígono Zamora Norte. / Cedida

Esta actuación permitirá alcanzar una superficie total superior a 1,4 millones de metros cuadrados, consolidando Zamora Norte como uno de los principales espacios industriales de la comunidad.

Las obras de urbanización, iniciadas el pasado mes de abril y con un plazo de ejecución de 18 meses, avanzan conforme al calendario previsto y dotarán al nuevo ámbito de todas las infraestructuras necesarias de viario, servicios y equipamientos.

La visita del consejero, que se ha producido en una jornada festiva por convenio para el sector de la construcción, se enmarca en el seguimiento que realiza la Junta de Castilla y León de las actuaciones de suelo industrial en ejecución, con el objetivo de garantizar su correcto desarrollo y su puesta a disposición del tejido empresarial en el menor plazo posible.