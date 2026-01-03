Un Avant de Lugo a Zamora, solución de Renfe para la parada de Sanabria

La solución que Renfe propone para restituir las paradas del AVE de Sanabria de primera hora de la mañana es la de crear un nuevo servicio ferroviario que comunique Lugo con Zamora.

La propuesta que baraja el departamento que dirige Óscar Puente y que estudia Renfe para dar respuesta a la demanda de los sanabreses, según han informado fuentes del entorno del PSOE zamorano conocedoras de las gestiones con el Ministerio, pasaría por habilitar un nuevo tren Avant que en vez de servir únicamente como tren lanzadera entre Lugo y Orense, siguiese hasta Zamora, con paradas en A Gudiña y la estación de Sanabria Alta Velocidad. Desde Zamora, los viajeros enlazarían con los siguientes servicios de la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia.

La idea es que ese nuevo tren Avant que comenzaría a funcionar en unas semanas pueda llegar a la ciudad de Zamora poco antes o en torno a las nueve de la mañana. También se estudia la posibilidad de que, tras dejar a los viajeros en Zamora, regrese con nuevos en el sentido contrario, para que puedan cogerlo los zamoranos de la capital que trabajan en Sanabria, aunque ese horario de vuelta aún no está concretado y sobre la mesa está también la posibilidad de que el regreso a Lugo sea más tarde.

Por su parte, el senador socialista por Zamora José Fernández Blanco se ha referido en rueda de prensa a la reivindicación de la recuperación de paradas del AVE en Sanabria y ha asegurado que el ministro Óscar Puente "se ha dado cuenta de ese error" de la supresión de las frecuencias de Sanabria tras la contestación social que ha tenido en la comarca la modificación de horarios establecida el pasado mes de junio.

Ha confiado en que se restituyan los servicios de AVE que conectaban Zamora con Sanabria a primera hora de la mañana en ambos sentidos, con un tren que tras parar en Sanabria llegue a Zamora antes de las nueve de la mañana y a Madrid antes de las diez y otro que, en sentido Galicia, llegue a Sanabria antes de las nueve tras parar previamente en la ciudad de Zamora.

José Fernández, que también es alcalde de Puebla de Sanabria, ha indicado que lo importante no es que haya tres o cuatro frecuencias, sino que estas sean "en horarios razonables".

Al respecto, el diputado nacional del PSOE de Zamora Antidio Fagúndez ha sostenido que las nuevas paradas en Sanabria del AVE de la línea Madrid-Galicia serían "a mayores"de las existentes actualmente y no por una reestructuración de horarios de las que ya hay.