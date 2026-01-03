De Antonia a Namara: el periplo de una zamorana para cambiar de nombre

La negativa del Juzgado número 3 a cambiar en el Registro Civil el nombre a esta vecina de Zamora de 72 años, de Antonia a Namara Nona Martínez Navarrete tendrá que ser revisada por el Ministerio de Justicia, por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, instancia da la que acaba de recurrir año y medio después de iniciar el trámite, en junio de 2024.

Guerrera desde niña, Antonia Martínez Navarrete advirtió siendo bien pequeña a su padre "que no me gustaba nada el nombre que me había puesto y que me lo tenía que cambiar, iba con el "Antoñita" colgado". La decisión de cambiar el dato en el carné de identidad y el Registro Civil la tomó a los 18 años cuando inició su carrera literaria como poeta, pero hasta 2024, tras doce años residiendo en Zamora, no inició los trámites legales, asesorada por el abogado que tenía en Cornellá, donde vivía antes. El empadronamiento de esta exempleada de la ONCE en Zamora desde 2014 impedía, sin embargo, al letrado llevar a cabo el encargo en Cataluña.

El registro una semana después del nacimiento

Ahí comienza el periplo de Namara que barruntaban un pelín complicado por el baile de fechas del día de su nacimiento con una semana de diferencia en función de si se consultaba su DNI o el Registro de Barcelona. Todo tiene su explicación. "Mi padre se fue a celebrar que había tenido una niña a un cortijo que tenemos en el pueblo donde nací" el 24 de junio, en Sabiote (Jaén), y la fiesta se le fue de las manos. "Hasta que un primo le dijo que no me había inscrito y que podían multarle". El progenitor para evitar la posible sanción mintió, "dijo que yo había nacido el 1 de julio de 1953". El inconveniente fue fácilmente resuelto, "me hice otro carné con la misma fecha de nacimiento que mi padre dio en el Registro".

Todo parecía resuelto, hasta que el 24 de junio de 2025 el Registro Civl de Zamora comenzó a "pedirme un montón de papeles, el DNI cambiado, documentos oficiales con el nombre de Namara Nona, que es imposible porque para eso tengo que tener la autorización" del Ministerio de Justicia.

Ni entrecomillado ni entre paréntesis

Lo que sí pudo aportar fue un recibo de la luz en el que aparece como Namara Nona Martínez Navarrete, el mismo que figura en los múltiples libros que tiene editados. En el Juzgado de Zamora, ha llegado a pedir que se le permita colocar ese nombre "entrecomillado o entre paréntesis detrás de Antonia", pero ni por esas.

El 26 de noviembre de 2025 le notificaron la denegación del nuevo nombre, ya le habían advertido que "no existe", pero la normativa permite adoptar cualquiera que no atente contra la dignidad de la persona, replica Namara. La abreviatura del nombre y los apellidos con los que nació al revés conforman el que ha elegido. El mismo por el que su familia y amistades le denominan desde hace más de 50 años, el que ha usado desde los 18 años en el mundo literario como autora de poemarios y en el laboral. Namara Nona confía en que 2026 le traiga su nueva identidad bajo el brazo.