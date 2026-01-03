La administración local acapara el 22,85% de las quejas recibidas por el Procurador del Común

El Procurador del Común tramitó el pasado año 6.410 expedientes, correspondientes a 2.206 quejas promovidas a instancia de parte, cada una de ellas sobre un asunto diferente, y llevó a cabo 143 actuaciones de oficio, según datos facilitados por la entidad que encabeza Tomás Quintana.

Por provincias, León volvió a liderar el número de expedientes con 524, seguida de Valladolid con 339, Burgos con 219, Palencia 164, Ávila con 143, Salamanca con 139, Segovia con 114, Zamora 110, y Soria con 77, como recoge la agencia de noticias Ical.

Datos del Procurador del Común / Ical

Completan los datos relativos a su procedencia, 112 quejas de personas de otras provincias de fuera de la Comunidad; tres presentadas por firmantes procedentes de varias provincias; dos del extranjero y otras 260 que no reflejan el domicilio ni la provincia de procedencia, quejas que mayoritariamente se tramitan electrónicamente, y de cuyo autor se desconoce la procedencia, aunque, como es exigible, se halla plenamente identificado.

Las áreas de las quejas

En cuanto a las áreas temáticas sobre las que versan las 2.206 quejas recibidas —que determinan la organización del trabajo en la institución— destacan, un año más, las referidas a la Administración Local, es decir, sobre la organización y funcionamiento, así como los servicios públicos que prestan los entes locales, que acaparan el 22,85% de las reclamaciones.

Le siguen el área de Fomento, que incluye materias como obras públicas, transportes y sociedad de la información y del conocimiento, con el 13,42%; de Empleo Público, con el 10,79%; Sanidad y Consumo con un 10,43%; Medio Ambiente, 10,02%; Interior y Justicia con un 7,39%; Familia, Igualdad de Oportunidades el 6,71%; Educación el 5,67%; Hacienda el 4,62%; Industria, Comercio, Empleo, Seguridad Social y Prestaciones el 4,26%; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural el 2,22% y, por último, Cultura, Turismo y Deportes, con el 1,63%.

Como consecuencia de la presentación de 17 quejas múltiples, es decir, sobre 17 asuntos diferentes pero presentadas por una pluralidad de personas, durante 2025 se abrieron 4.078 expedientes. Concretamente, en materia de empleo público fueron 260; 173 sobre la reclasificación profesional del personal laboral en las categorías de Ayudante Técnico Educativo, técnico superior en Educación Infantil, técnicos de Laboratorio y Fisioterapeutas. 52 sobre las condiciones laborales y retributivas de los supervisores de Enfermería y 35 sobre la integración en la condición de personal estatutario de trabajadores del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León.

Completa la estadística correspondiente al año 2025 la tramitación de 143 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común y dirigidas, según los casos, a la administración autonómica, a las diputaciones provinciales y a diferentes municipios, generalmente los de mayor población.