Zamora reduce un 30% los fallecidos en carretera y se sitúa entre las provincias con menores siniestros de Castilla y León

El balance de los siniestros en las carreteras de la provincia durante el 2025 que acaba de finalizar corroboran que la seguridad ha sido algo mayor que en el año anterior, ya que, aunque los fallecidos en accidentes de tráfico sitúan a Zamora como la sexta provincia con mayor número de afectados —catorce, igualada con Valladolid—, hay que tener en cuenta que la cifra se reduce en un 30% con respecto a 2024, pasando de 20 a 14 fallecidos.

Esta reducción en la provincia coincide con las cifras generales de fallecidos en carreteras de Castilla y León, según recoge la agencia Ical. En 2025, perdieron la vida 108 personas, la cifra más baja de los últimos cuatro años, y un 14,2% menos que en 2024, cuando las víctimas mortales ascendieron a 126.

Las cifras más bajas, en 2019 y 2020

Para encontrar una cifra tan baja habría que remontarse al año 2019, cuando se contabilizaron 96 fallecidos en accidentes de tráfico, o al año 2020, cuando el descenso de la circulación que provocó la pandemia hizo que la cifra total de muertos fuera de 89.

Por el contrario, la cifra más alta de la última década se alcanzó en 2022, con 136 fallecidos.

Por provincias y, según datos provisionales, León se situó a la cabeza con 20 fallecidos, uno más que los contabilizados en Burgos. No obstante, mientras las carreteras burgalesas sumaron dos fallecidos más que el pasado año, en las leonesas se contabilizaron ocho menos. Por el contrario, el mayor incremento lo experimentó Segovia, que pasó de cinco a 14 víctimas mortales, mientras que en el extremo opuesto se sitúa Ávila, que redujo un tercio los fallecidos, al pasar de los quince del 2024 a los seis, como recoge Ical.

Las provincias con menor número de siniestros

En Valladolid hubo que lamentar 14 fallecidos, dos más que en 2024, y, como se ha mencionado, la misma cifra se registró en Zamora, aunque en este caso hubo seis muertos menos. Después de Ávila, Soria fue la provincia con menos víctimas mortales al contabilizar seis, dos más que en 2024. Por su parte, en Palencia se contabilizaron 8, un par de fallecidos menos que en el año anterior. En la misma cifra se sitúa, para cerrar la lista, la provincia de Salamanca, donde, además, se registraron tres muertos menos en carreteras que en el periodo anterior.

Sin duda, enero fue el mes más dramático. Fue el día 10 cuando un hombre y una mujer perdieron la vida tras chocar el turismo en el que viajaban con un camión en la carretera N-403, a la altura de la localidad abulense de Tornadizos, en un tramo de nefasto recuerdo, dado que el 8 de julio del 2013 nueve personas fallecieron y 22 resultaron heridas en el accidente de un autobús.

Diogo Jota, trágico recuerdo

El accidente de tráfico más mediático en las carreteras de Castilla y León durante 2025 tuvo a Zamora de protagonista. Fue el 3 de julio en la A-52, a la altura de Cernadilla, cuando murió el futbolista internacional portugués y jugador del Liverpool Diogo Jota y a su hermano André Silva. Un reventón en una rueda trasera y un exceso de velocidad fueron las causas del siniestro.

El lugar en el que ocurrieron los hechos, a 3 de julio de 2025, en Palacios de Sanabria, Zamora, Castilla y León (España), donde perdió la vida Diogo Jota y su hermano André Silva. / Emilio Fraile - Europa Press

También dramática resultó la muerte de dos ciudadanos británicos, un hombre de 78 años y una mujer de 58, que fallecieron el 10 de mayo después de que el turismo en el que viajaban cayese al río Yuso a la altura del kilómetro 112 de la carretera N-621, a su paso por el municipio leonés de Boca de Huérgano. Similar a este siniestro fue el que le costó la vida a dos jóvenes tras caer el coche en que viajaban por una ladera de la BU-570, que conecta Espinosa de los Monteros (Burgos) con Cantabria. En el suceso resultaron heridos otro tres jóvenes.

El fallecimiento de un bombero en Valladolid

En este trágico balance también hay que incluir el fallecimiento en accidente de tráfico de un bombero del Parque de Íscar perteneciente a la Diputación de Valladolid, que perdió la vida después del vuelco del camión en el que viajaba en una calle de la localidad de Fompedraza, cuando se desplazaba a Peñafiel para colaborar en la extinción de un incendio.

La última víctima de las carreteras de Castilla y León fue un motorista de 46 años de edad que perdió la vida en el kilómetro 22 de la AV-502, a la altura de la localidad abulense de Cebreros, el pasado 27 de diciembre.