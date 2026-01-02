Zamora acoge presentaciones literarias y espectáculos de magia durante el mes de enero en la Biblioteca Pública y el Museo Etnográfico

Las presentaciones literarias serán las protagonistas culturales en este mes de enero en Zamora, ya que la Biblioteca Pública acogerá varios actos con diferentes escritores, comenzando por Antonio Monterrubio, quien el viernes 9 de enero presenta su libro "El serano" (19.00 horas), dedicado a público juvenil y adulto.

Antonio Monterrubio / A. S. (Archivo)

El martes 13 de enero, a la misma hora, Gemma Armada llega a Zamora para presentar su novela "El amor en tiempos de obediencia" y tres días después, el viernes 16, será el turno de Ángel Luis Moraga con su "Bajo la nieve", junto a un homenaje a mujeres cantas y escritoras.

En recuerdo de Claudio Rodríguez

"El sacramento de la materia", de Luis Ramos, será la presentación literaria del miércoles 21 de enero, un libro dedicado a la poesía y la figura de Claudio Rodríguez.

Luis Ramos, en una presentación literaria. / J. L. F. (Archivo)

Por su parte, en este enero el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge diferentes actividades, comenzando por espectáculos de magia, dentro de las Jornadas Internacionales de Magia en Zamora, aprovechando, además, las vacaciones escolares.

Este mismo sábado (19.00 horas) estará el artista José Mari Alcázar y el domingo será el turno de Henry Jr, a la misma hora.

Actividades navideñas

La navidad también hace que haya actividades específicas de estas fechas. Es el caso del concierto que el propio museo acoge esta tarde (20.00 horas) organizador por Aliza con motivo de las bodas de plata de la asociación cultural El Portal de San Vicente.

Y música también habrá el sábado día 3, a las 12.00 horas, con la actuación de la pianista Icíar Serrano en la Biblioteca Pública con música del siglo XVIII.