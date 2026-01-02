"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

La época navideña es uno de los momentos del año con más desplazamientos por carretera. Además, las inclemencias meteorológicas suelen ser habituales en estas fechas, por lo que no suelen ser de extrañar los accidentes. En este contexto, el centro de Zamora se convirtió hace unos días en el lugar perfecto para realizar un simulacro ante quienes paseaban por la Plaza de la Marina, con todo tipo de posibilidades y un sinfín de actuaciones por parte de policías, bomberos o sanitarios. Un evento que ahora se ha convertido en vídeo de la mano de la Policía Municipal de Zamora, buscando así una mayor concienciación.

Con un estilo desenfrenado y música electrónica de fondo, el vídeo comienza con un directo "Ey!!! Tienes 3 minutos??", en referencia a la duración total del clip. El estilo en busca de la audiencia más joven es la tónica habitual durante los 180 segundos, donde los mensajes de concienciación se entremezclan con imágenes tomadas con un dron en la Plaza de la Marina. En los diferentes cortes, se enumeran los diferentes desenlaces que pueden tener los accidentes de circulación, desde un amplio operativo para el traslado de los heridos hasta el posible fallecimiento de los ocupantes que vayan en el vehículo.

En la parte final, la pregunta al espectador es clara: "Sabes que hay alternativas a conducir y que SIEMPRE alguien te espera??". Algo que sirve como enlace perfecto para el recordatorio de que tanto las drogas como el alcohol son incompatibles con la conducción. El mensaje final es claro y hace referencia a que "conduzcas o seas pasajero... ¡TÚ DECIDES!".