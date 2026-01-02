Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Isabel Blanco, vicepresidenta de la JuntaOferta de empleo Monte La Reina (Zamora)Disputas entre Zamora CF y la DiputaciónIncertidumbre sobre 'Francis' en Zamora
instagramlinkedin

"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

Con una serie de tomas de dron y mensajes muy directos, acerca a los jóvenes el último simulacro realizado en Zamora

"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

Policía Municipal de Zamora

Eriz Fraile

La época navideña es uno de los momentos del año con más desplazamientos por carretera. Además, las inclemencias meteorológicas suelen ser habituales en estas fechas, por lo que no suelen ser de extrañar los accidentes. En este contexto, el centro de Zamora se convirtió hace unos días en el lugar perfecto para realizar un simulacro ante quienes paseaban por la Plaza de la Marina, con todo tipo de posibilidades y un sinfín de actuaciones por parte de policías, bomberos o sanitarios. Un evento que ahora se ha convertido en vídeo de la mano de la Policía Municipal de Zamora, buscando así una mayor concienciación.

Con un estilo desenfrenado y música electrónica de fondo, el vídeo comienza con un directo "Ey!!! Tienes 3 minutos??", en referencia a la duración total del clip. El estilo en busca de la audiencia más joven es la tónica habitual durante los 180 segundos, donde los mensajes de concienciación se entremezclan con imágenes tomadas con un dron en la Plaza de la Marina. En los diferentes cortes, se enumeran los diferentes desenlaces que pueden tener los accidentes de circulación, desde un amplio operativo para el traslado de los heridos hasta el posible fallecimiento de los ocupantes que vayan en el vehículo.

En la parte final, la pregunta al espectador es clara: "Sabes que hay alternativas a conducir y que SIEMPRE alguien te espera??". Algo que sirve como enlace perfecto para el recordatorio de que tanto las drogas como el alcohol son incompatibles con la conducción. El mensaje final es claro y hace referencia a que "conduzcas o seas pasajero... ¡TÚ DECIDES!".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
  2. Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
  3. La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
  4. Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
  5. La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
  6. Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
  7. Zamora-Portugal: 25 años de autovía de 'débil demanda
  8. Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja

"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

"¿Tienes tres minutos?": La viral campaña de la Policía Municipal de Zamora sobre seguridad vial

Así son los nuevos abonos con descuento para viajar de Zamora a Madrid en tren: hasta un 90% de ahorro por viaje

Así son los nuevos abonos con descuento para viajar de Zamora a Madrid en tren: hasta un 90% de ahorro por viaje

Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros

Aparcar en el centro de Zamora durante doce horas será posible por menos de cuatro euros

Los Reyes Magos podrán hacer sus compras de última hora en el mercadillo de Zamora

Los Reyes Magos podrán hacer sus compras de última hora en el mercadillo de Zamora

La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones

La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones

La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas

La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia: "Hay que dar a los mayores la posibilidad de que vivan donde quieran"

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia: "Hay que dar a los mayores la posibilidad de que vivan donde quieran"

Zamora reduce un 30% los fallecidos en carretera y se sitúa entre las provincias con menores siniestros de Castilla y León

Zamora reduce un 30% los fallecidos en carretera y se sitúa entre las provincias con menores siniestros de Castilla y León
Tracking Pixel Contents