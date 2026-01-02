Así son los nuevos abonos con descuento para viajar de Zamora a Madrid en tren: hasta un 90% de ahorro por viaje

Las reglas del juego del transporte público de viajeros han cambiado, y lo han hecho a mejor. Aunque próximamente se implantarán nuevas opciones, como el abono único que beneficia a todas las rutas de ámbito estatal con una tarifa plana mensual, por el momento en lo que ha habido modificaciones es en los abonos de transporte público para viajar en trayectos de servicio público como el del tren entre Zamora y Madrid.

Por una parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene los descuentos de los abonos de diez viajes de ese trayecto durante todo el año 2026. Para los viajeros frecuentes, que antes tenían la opción de 30 y 45 viajes en vez de diez, las condiciones cambian y son más ventajosas, según ha detallado el diputado nacional por Zamora, Antidio Fagúndez.

A partir de ahora, al descuento del 45% del coste que se aplicaba con financiación del Ministerio al bono de diez viajes, se suma un descuento progresivo a través del denominado "Pase Vía", con el fin de que cuantos más viajes se realicen a lo largo del trimestre, que vaya aumentando en un 2% adicional cada dos viajes. Así, los viajes decimoprimero y decimosegundo del mes tienen un descuento del 47%; los décimo tercero y décimo cuarto, del 49%; y así hasta un máximo del 90% en los viajes 119 y 120 del mes.

Igualmente, existen otras fórmulas de descuento, como la bonificación del abono joven del 20% o gratuidad para menores de 14 años de los viajes en autobús de línea en rutas estatales.