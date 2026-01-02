La Rúa de los Francos: de mercaderes a periodistas
Descubre los secretos de esta calle zamorana
Zamora y su larga historia no nos deja de sorprender. Durante la Edad Media, entre los siglos XI y XIII, muchas ciudades del norte y oeste de la Península Ibérica recibieron a pobladores extranjeros llamados “francos”.
Este término no solo se refería a personas de la actual Francia, sino en general a europeos del Norte.
La Zamora medieval
En esta céntrica calle, la Rúa de los Francos, se asentaron comerciantes, mercaderes y artesanos, que ofrecían telas, herramientas, vino o especias.
Además, estuvo llena de posadas y talleres que la convertían en una de las principales calles de la ciudad, transformando la vida económica y social de los zamoranos de entonces.
¿Por qué Zamora?
Zamora era una ciudad importante en las rutas comerciales y de peregrinación, cerca del Camino de Santiago.
Los reyes favorecieron la llegada de estos pobladores porque: dinamizaban el comercio y la artesanía, repoblaban la ciudad tras la Reconquista y traían nuevos conocimientos y técnicas
Nuevos "inquilinos"
Hoy en día, la Rúa tiene una imagen muy diferente, se mantiene su icónico nombre, pero son otros los que la ocupan.
Ahora son periodistas los que pasean por esta céntrica calle porque aquí se encuentra la redacción de La Opinión de Zamora.
Lo que antaño fue un espacio de mercaderes y comercio, ahora es un punto de encuentro de noticias, reportajes y crónicas, desde donde se narran día a día los hechos que más importan a la ciudad y la provincia.
Aunque el ruido de los mercados desapareció hace siglos, la Rúa de los Francos sigue recordando a aquella calle llena de actividad, que convirtió a Zamora en un punto clave del comercio medieval.
