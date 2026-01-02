Los Reyes Magos podrán hacer sus compras de última hora en el mercadillo de Zamora
Los tenderos adelantan al lunes su tradicional cita semanal en el Alto de los Curas
Los últimos coletazos de las fiestas navideñas han animado a los comerciantes del mercadillo a decidir adelantar su habitual cita semanal, así que los zamoranos podrán acercarse a los puestos del Alto de los Curas este lunes, 5 de enero, en vez del martes.
Desde el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, concejal de Promoción Económica, ha señalado que “una vez que los comerciantes han valorado la situación, han solicitado este adelanto”, al que se le ha dado el visto bueno. “Con el Día de Reyes, al ser festivo y más familiar, tienen la experiencia de que no suele funcionar tan bien, de ahí el cambio”, ha justificado.
De esta manera, de forma excepcional, “como permite la normativa”, según ha señalado Gago, se realiza este cambio de fecha para que los zamoranos puedan acercarse al mercadillo para aprovechar también a las últimas compras de Reyes.
