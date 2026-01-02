Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos podrán hacer sus compras de última hora en el mercadillo de Zamora

Los tenderos adelantan al lunes su tradicional cita semanal en el Alto de los Curas

Mercadillo de Zamora

Mercadillo de Zamora / J. L. F. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Los últimos coletazos de las fiestas navideñas han animado a los comerciantes del mercadillo a decidir adelantar su habitual cita semanal, así que los zamoranos podrán acercarse a los puestos del Alto de los Curas este lunes, 5 de enero, en vez del martes.

Desde el Ayuntamiento de Zamora, David Gago, concejal de Promoción Económica, ha señalado que “una vez que los comerciantes han valorado la situación, han solicitado este adelanto”, al que se le ha dado el visto bueno. “Con el Día de Reyes, al ser festivo y más familiar, tienen la experiencia de que no suele funcionar tan bien, de ahí el cambio”, ha justificado.

De esta manera, de forma excepcional, “como permite la normativa”, según ha señalado Gago, se realiza este cambio de fecha para que los zamoranos puedan acercarse al mercadillo para aprovechar también a las últimas compras de Reyes.

Aparcar en el centro de Zamora doce horas por menos de cuatro euros

Los Reyes Magos podrán hacer sus compras de última hora en el mercadillo de Zamora

La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones

La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas

Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia: "Hay que dar a los mayores la posibilidad de que vivan donde quieran"

Zamora reduce un 30% los fallecidos en carretera y se sitúa entre las provincias con menores siniestros de Castilla y León

Zamora acoge presentaciones literarias y espectáculos de magia durante el mes de enero en la Biblioteca Pública y el Museo Etnográfico

Este es el perfil de los 4.400 peregrinos que pasaron por Zamora camino de Santiago en 2025

