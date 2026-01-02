Este es el perfil de los 4.400 peregrinos que pasaron por Zamora camino de Santiago en 2025

El año pasado pasaron por la provincia cerca de 4.400 peregrinos. Sobre el perfil de ese turismo de peregrinación, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago explica que al ser los trazados de los caminos jacobeos de la provincia exigentes eso puede explicar que el porcentaje de hombres que los recorren ronde el 72% mientras que en otras rutas a Santiago de Compostela el porcentaje de mujeres y hombres está mucho más igualado.

También la forma de recorrerlo es diferente, ya que los peregrinos que recorren estos caminos a pie representan el 88%, mientras que en bicicleta apenas son el 10%, siendo residual el número de los que lo hacen en burro o en caballo. Del mismo modo, la edad de los que pasan por Zamora para obtener la Compostela difiere a los de otras rutas porque en las que transcurren por la provincia predominan los más veteranos, de más de 60 años, con casi el 50% del total de peregrinos que atraviesan la provincia, mientras que los menores de 20 años apenas son el 7%.

En cuanto a la procedencia, la asociación constata que sigue incrementándose el número de peregrinos extranjeros, que representan el 64%, siendo Italia y Alemania, con un 10,5%, cada uno, los países que más peregrinos extranjeros aportan. También hay caminantes de países tan alejados como India, Nigeria o Turquía.

Por lo que respecta a los peregrinos españoles, su porcentaje en las rutas jacobeas de Zamora sigue en descenso sobre el total de caminantes y ya suponen poco más de uno de cada tres turistas de peregrinación de la provincia, con Andalucía y Cataluña como comunidades que más viajeros de este tipo de turismo aportan.

Lugar de inicio de la peregrinación

En cuanto al lugar elegido para comenzar la peregrinación, la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago subraya que es significativo que Zamora y Granja de Moreruela, con un 10,6% cada una, sigan posicionándose como los lugares elegidos para comenzar la ruta jacobea.

Sevilla sigue representando la principal elección de los peregrinos con un 44,5%, lo que revela que los que optan por pasar por Zamora en su ruta compostelana son caminantes de largo recorrido, como constata también el hecho de que el 3,9% de los que pasan por Zamora hayan iniciado la ruta a Santiago en Almería y el 2,6% en Valencia.

Balance

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago indica que el año 2025 no fue un buen año para el turismo de peregrinación. De hecho, esta asociación califica el pasado ejercicio como "un año aciago" y para ello aporta las cifras y estimaciones realizadas a partir de la afluencia en los albergues de la provincia de acogida de caminantes a Santiago de Compostela.

La asociación calcula que el número de peregrinos ha descendido cerca del 12% y eso supone unos 600 menos que los registrados un año antes. Si la cifra aproximada de peregrinos en 2024 rondó los cinco mil, al año siguiente apenas se alcanzaron los 4.400.

Se trata de una estimación orientativa, porque no todos los peregrinos pernoctan en los mismos lugares, ni realizan las mismas rutas y tienen además distintos puntos de inicio de la ruta jacobea, según expone José Almeida, hospitalero en Tábara e integrante de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago.

La tendencia constatada es la contraria a la que suele darse en los ejercicios más cercanos a un Año Santo Compostelano como lo será el próximo 2027.

De hecho, los datos de este 2025 se aproximan a las cifras de hace una década, una situación que la asociación ha calificado de "anómala, porque la peregrinación en los últimos años estaba experimentando un crecimiento lento pero constante".

La explicación puede estar en las "situaciones externas" que se han producido a lo largo del pasado año.

Al respecto, la asociación ha recordado que durante los primeros meses del año 2025, en Andalucía y Extremadura se produjeron unas intensas lluvias que anegaron una buena parte de los caminos, lo que motivó que muchos peregrinos se vieran obligados a regresar a sus casas o pospusieran su camino para una mejor ocasión.

Además, antes del verano, la situación fue completamente diferente, aunque también extrema, ya que el intenso calor complicó de forma significativa los largos recorridos que muchos peregrinos debían hacer cada jornada, por lo que la peregrinación también se vio restringida de una forma importante.

Incendios

Cuando todo parecía normalizarse, en el mes de agosto, los graves incendios de la provincia hicieron que muchos peregrinos tuvieran que abandonar su peregrinación.

"Estas tres situaciones anómalas son las que pueden justificar que el año 2025 haya representado un descenso de peregrinos del 12,25% respecto al año anterior, cuando todo hacía prever que, como venía ocurriendo los últimos años, la peregrinación se fuera incrementando gradualmente cada año", apunta la asociación.