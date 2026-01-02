La oferta de empleo de Monte la Reina sale este año tras una inversión de 50 millones

La inversión en el futuro cuartel militar de Monte la Reina alcanza ya los 50 millones de euros entre las actuaciones llevadas a cabo en la "fase cero" que incluyó los desbroces, el derribo de antiguas edificaciones del campamento militar y la rehabilitación de otras, y que concluirá a principios de este año, como en la urbanización del futuro cuartel, para la que se han licitado ya 41 millones de euros en obras.

El repaso del avance en 2025 del futuro acuartelamiento militar lo ha realizado en rueda de prensa el diputado nacional del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, que ha resaltado que el Gobierno de España ha hecho en el último año "la mayor inversión finalista" en Zamora de toda la historia.

El parlamentario socialista ha subrayado que esos "prácticamente 50 millones de euros invertidos en Monte la Reina" se han destinado al futuro cuartel "a pesar de los agoreros" que decían que no se hacía "después de que ellos pusieran a la venta" el campamento militar, ha declarado en referencia al PP.

Antidio Fagúndez y José Fernández, en la rueda de prensa de balance del año 2025. / José Luis Fernández

También ha mostrado su preocupación porque la Junta de Castilla y León "no haya hecho nada" aún en materia de vivienda, transporte, guarderías, infraestructuras y servicios públicos para facilitar que se asienten en Zamora y su entorno los militares que ocuparán el nuevo cuartel.

Sobre la vida castrense que tendrá Monte la Reina, ha indicado que está prevista la llegada de dos batallones y que lo habitual es que cada uno de ellos cuente con entre 600 y 700 militares.

Por ello, ha animado a los jóvenes zamoranos a aprovechar la oportunidad de empleo para entre 1.200 y 1.400 personas, que permitirá que se queden y fijen su residencia en la provincia, sin tener que irse para buscar trabajo. Al respecto, Fagúndez ha asegurado que la oferta de plazas para Monte la Reina se sacarán a finales de este año y serán todas ellas plazas de tropa de nueva creación.

En la rueda de prensa, el senador socialista por Zamora José Fernández Blanco se ha referido a la reivindicación de la recuperación de paradas del AVE en Sanabria y ha asegurado que el ministro Óscar Puente "se ha dado cuenta del error" de la supresión de esas frecuencias tras la contestación social que ha tenido en la comarca. Ha confiado en que se restituyan los servicios de AVE que conectaban Zamora con Sanabria a primera hora de la mañana en ambos sentidos, con un tren que tras parar en Sanabria llegue a Zamora antes de las nueve de la mañana y a Madrid antes de las diez y otro que, en sentido Galicia, llegue a Sanabria antes de las nueve tras parar previamente en la ciudad de Zamora.

José Fernández, que también es alcalde de Puebla de Sanabria, ha indicado que lo importante no es que haya tres o cuatro frecuencias, sino que estas sean "en horarios razonables". Al respecto, el diputado Antidio Fagúndez ha sostenido que las nuevas paradas en Sanabria del AVE de la línea Madrid-Galicia serían "a mayores" y no por una reestructuración de horarios de las que hay actualmente.

Pensiones

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora se han hablado además del "escudo social" del Gobierno de España y su repercusión en Zamora en el nuevo año que ahora comienza. La subida de pensiones beneficiará a unos 49.000 pensionistas zamoranos, con una subida general del 2,7% para no perder poder adquisitivo, que aumentará hasta el 11% en las pensiones más bajas, después de que desde que está el Gobierno de Pedro Sánchez la paga media por cada pensionista zamorano haya pasado de los 900 a los 1.300 euros.

El Ingreso Mínimo Vital, del que se benefician unos 7.000 zamoranos, un tercio de ellos niños, se incrementa un 11% en 2026 y el salario mínimo, que afecta a más de 24.000 zamoranos, también está previsto que tras la negociación con los agentes sociales pueda experimentar un incremento, según han apuntado los cargos públicos del PSOE.